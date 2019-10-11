Вице-министрессу КазМинобраза Жакыпову уличилили в плагиате 52% диссертации

00:59 14.10.2019

Скандал с диссертацией вице-министра МОН РК прокомментировали в России

Российская компания "Антиплагиат" отреагировала на то, что их бренд связали со скандалом.



Российская компания "Антиплагиат" отреагировала на казахстанский скандал вокруг диссертации вице-министра образования и науки Казахстана Фатимы Жакыповой, передает Zakon.kz.

Ранее сотрудница ведомства обвинила Жакыпову в том, что ее диссертация не пройдет проверку на плагиат, а ученая степень ей присуждена незаконно. Обвинения вице-министр опровергла.

В "Антиплагиате" распространили официальное обращение к прессе.



- Наши специалисты провели тщательный анализ текста диссертации Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста диссертации являются практически полной копией текстов статей и диссертаций из коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки. Следует отметить, что значительная часть текста результатов исследованной диссертационной работы оказалась заимствованной, - заявили в компании.



Отчет о проверке текста диссертации выложили в открытый доступ.

Компания объяснила, что проверку и публичное обращение они были вынуждены сделать из-за того, что в ответе на запрос от Комитета науки МОН РК утверждается, что диссертация Жакыповой была проверена в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) "в соответствии с технологией системы "Антиплагиат", и подчеркивается, что при проверке научной работы не было выявлено совпадений с фондом АО "НЦГНТЭ".



"АО "НЦГНТЭ", несмотря на многочисленные предложения со стороны компании Антиплагиат, никогда не закупало "технологию "Антиплагиат" у ее правообладателя – компании Антиплагиат (Россия) – и никогда не пользовалось услугами компании Антиплагиат (Россия). Какую именно технологию использовало АО "НЦГНТЭ" при проверке диссертации Жакыповой, из представленного выше документа выяснить не представляется возможным", - гласит заявление фирмы.



Сверка работы с иными материалами, кроме имеющихся в фонде НЦГНТЭ, например, с фондом диссертаций Российской государственной библиотеки, коллекцией Научной электронной библиотеки Elibrary и открытыми ресурсами сети Интернет, не проводилась.



- Система "Антиплагиат" производства компании Антиплагиат (Россия) работает с 2005 года и проводит анализ по базе более 800 млн источников, включая упомянутые в пункте 2 базы данных. Таким образом, мы имеем достаточные основания утверждать, что проверка по системе "Антиплагиат" производства компании Антиплагиат (Россия) дает самую достоверную информацию о наличии неправомерных заимствований в тексте диссертации Жакыповой, - рассказали в фирме.



"Антиплагиат" сотрудничает с 40 казахстанскими образовательными организациями и работает на рынке Казахстана семь лет.



- Мы считаем, что мнение общественности Республики Казахстан относительно вопроса, связанного с недостоверной информацией об отсутствии неправомерных заимствований в тексте диссертации Жакыповой, было основано на неверном соотнесении наименований продуктов производства разных стран. Мы готовы подтвердить свои слова доказательствами и просим внести дополнения в тексты новостей, где содержится информация по данному вопросу, - заключили в компании.