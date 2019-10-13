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Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин
01:34 14.10.2019

Военный бюджет России в 2020 году будет самым скромным за последние 10 лет

Генерал Владимир Шаманов возмущен сокращением расходов на армию.

Заявление президента Владимира Путина о готовности вывести российские войска из Сирии, если этого потребуют новые власти в Дамаске, наконец-то прояснило некоторые установки Москвы в отношении Ближнего Востока. Если к этому добавить финансовые планы, заложенные в проекте бюджета страны на ближайшую трехлетку, становится очевидным: руководство России не планирует там масштабных операций. А военная группировка если и не будет выведена, то, вероятнее всего, подвергнется значительному сокращению.

Как видно из Заключения думского комитета по обороне по проекту федерального закона № 802503-7 "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в следующем году РФ резко сократит расходы на национальную оборону. Они по сравнению с показателями 2019 года в 2020 году уменьшатся с 3210,9 до 3056,2 млрд руб. и составят 2,4% от валового внутреннего продукта страны (ВВП). В 2021 году они составят 2,7% от ВВП, в 2022-м – 2,6%. Это будут самые низкие за последние 10–15 лет относительные расходы страны на военные нужды.
В 2016 году, когда в Сирии проходила самая активная фаза боевых действий по уничтожению боевиков "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ), расходы на национальную оборону России составили 4,7% от ВВП. Для сравнения: большинство государств НАТО, которые участвуют в американской коалиции по борьбе с ИГ, тратят на военные нужды около 2% от ВВП, а некоторые и того меньше.

Исключение составляют США, которые расходуют на оборону 3,2% от ВВП, а если сравнивать в долларовом эквиваленте, это в 10 раз больше, чем тратит на свою оборону Россия. При этом США и другие страны коалиции действуют на Ближнем Востоке сообща, а России приходится в Сирии самостоятельно обеспечивать свои военные операции.

В 2015–2016 годах власти РФ относительно большие показатели военного бюджета объясняли масштабными закупками вооружений. Однако если прикинуть тогдашний потенциал военной группировки в Сирии (а это было не менее 5 тыс. военнослужащих и около 100 военных самолетов и вертолетов, а также средиземноморская эскадра ВМФ, включающая несколько десятков кораблей и субмарин), то потребности ее тоже были немалые. А с учетом того, что все боевые и материальные ресурсы, в том числе горюче-смазочные материалы (ГСМ) поставлялись из России, то суммы расходов были очень значительными. В 2017–2018 годах Россия тратила на оборону 3,2–3,5% от ВВП, в 2019 году – 3%. В 2020 году эти расходы будут масштабно снижены.

Обращает на себя внимание тот факт, что в Заключении комитета Госдумы по обороне на проект бюджета-2020–2022, который подписал его глава генерал-полковник Владимир Шаманов, впервые говорится о недостатке финансовых ресурсов для закупки для нужд армии ГСМ. "Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на закупку ГСМ в Минобороны России позволяет закупить 1,57 млн т вместо 2,1 млн т (нормативная потребность ГСМ для обеспечения военного ведомства). Дополнительная потребность составляет минимум 20,4 млрд руб. (с учетом более дешевой закупки 737,9 тыс. т ГСМ в Росрезерве с транспортировкой)", – отмечается в документе.
Как считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, "снижение военных расходов и уменьшение в проекте бюджета-2020–2022 финансовых планов по закупкам ГСМ может быть связано с решением военно-политического руководства страны сократить военную группировку в Сирии", и об этом депутатский корпус РФ, по его словам, в известность еще не поставлен.

Неткачев уверен, что снижение военных расходов в России – "это закономерный процесс". "Возможно, изменяются геополитические интересы Москвы. А значит, и финансовые ресурсы на их обеспечение могут уменьшаться. Однако этот процесс не должен происходить за счет снижения жизненного уровня защитников Отечества", – сказал он "НГ". Эксперт обратил внимание на то, что так думает и глава комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов, который заявил и о других проблемах военного бюджета. По данным главы комитета, в будущем году по-прежнему не будет хватать денег на решение жилищной проблемы в армии и Росгвардии, на низком уровне будут проиндексированы оклады военнослужащих, зарплаты гражданского персонала Минобороны, а также пенсии отставников. В связи с этим впервые за всю свою депутатскую биографию Шаманов, представляющий в Госдуме "Единую Россию", заявил "о тотальном игнорировании правительством потребностей армии".
Такого же мнения придерживаются многие действующие военнослужащие и отставники. Как рассказал "НГ" председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) капитан 1 ранга Олег Шведков, в настоящее время территориальные отделения ОПСВ, а также просто военные пенсионеры и члены семей военнослужащих посылают в адрес Госдумы и лично президенту РФ письма. В них они требуют в законопроекте о бюджете "адекватного увеличения военных окладов и пенсий". "Указ президента № 604 от 7 мая 2012 года о ежегодной индексации денежных окладов военнослужащих в 2013–2017 годах правительством не выполнялся. Значит, сейчас, когда бюджет страны подготовлен с профицитом, этот пробел надо устранить. И положение указа № 604 об увеличении военных пенсий на 2% сверх инфляции тоже должен правительством выполняться", – считает Шведков.

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
13.10.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571006040
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