Малоимущим в Казахстане запретят брать кредиты

07:58 14.10.2019

Прожиточный минимум в Казахстане составляет 29 698 тенге или 76 долларов.



Потребительские кредиты физлиц с начала 2019 года выросли на 17,4% до 3,9 трлн тенге. На заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, что сейчас прорабатывается комплекс мер для предотвращения роста долговой нагрузки населения, передает корреспондент Zakon.kz.



- До конца этого года будут приняты меры, предусматривающие запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, меры регулирования, направленные на дестимулирование выдачи беззалоговых потребительских займов, особенно гражданам с низкими доходами, - сказал он.



Как напомнил глава финрегулятора, для ограничения системных рисков, связанных с неконтролируемым ростом долговой нагрузки населения, в июле этого принят закон, предусматривающий включение в периметр регулирования всех субъектов потребительского кредитования.

Вместе с тем Досаев сообщил, что за период с апреля по август 2019 года кредитный портфель банковского сектора увеличился на 6% или 750,9 млрд тенге до 13,2 трлн тенге.



- С начала года рост составил 1%, что в первую очередь связано с увеличением кредитного портфеля физических лиц на 16% до 6,2 трлн тенге. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 9,2% до 7,1 трлн тенге на фоне списания в 1 квартале текущего года неработающих кредитов бизнеса. Долгосрочные кредиты по итогам августа этого года составили 11,3 трлн тенге, краткосрочные - 1,9 трлн тенге, - пояснил он.



По его словам, ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 11,9% по сравнению с 12,2% в августе прошлого года.



- Ставка по краткосрочным кредитам для бизнеса снизилась с 12,1% до 11,6%, по долгосрочным выросла с 12,4% до 13,4%. В структуре кредитного портфеля физических лиц значительный вклад приходится на потребительские кредиты, которые с начала 2019 года выросли на 17,4% до 3,9 трлн тенге, - заключил Досаев.



Оксана Скибан, Нур-Султан