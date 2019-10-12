Найден "повесившимся" в парке популярный бишкекский краевед, организатор квестов - Егор Паньшин

08:17 14.10.2019

13 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Смерть Егора Паньшина. Предварительная версия - самоубийство



В Бишкеке, в лесопосадке в микрорайоне "Асанбай", сегодня в 9.30 найдено тело известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина.

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В Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются

В ГУВД столицы со ссылкой на Октябрьское РОВД рассказали подробности.

Уточняется, что прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила труп мужчины, сидящего на коленях, на шее которого был бытовой электрический удлинитель, конец привязан к дереву. Личность установлена, им оказался 45-летний Егор Паньшин.

По полученным предварительным данным, у Паньшина в последнее время были проблемы на работе и долги.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, проводится проверка всех обстоятельств.



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13 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются



В Бишкеке, в лесопосадке микрорайона "Асанбай", найден мертвым 44-летний организатор праздничных мероприятий и квестов Егор Паньшин. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, следствием занимается оперативная группа Октябрьского РОВД. Причины смерти устанавливаются. Первичный осмотр показал, что следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы. Тело отправлено в морг.

По словам близких Егора Паньшина, он вышел на утреннюю пробежку и не вернулся.

Егор Паньшин основал и развил cеть городских приключенческих, творческих и интеллектуальных игр в формате Encounter в Кыргызстане.