США забыли в Сирии "ценных" боевиков ДАИШ

08:34 14.10.2019

На фоне турецкой операции "Источник мира" в северо-восточных районах Сирии американцы не успели забрать примерно 50 обладающих ценной информацией боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюремных учреждений, которые охраняются курдскими формированиями в составе коалиции "Демократические силы Сирии" (ДСС). Об этом сообщила газета New York Times, ссылающаяся на два источника из числа американских официальных лиц.

По данным New York Times, в минувшие выходные несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой и сумятицей, совершили побег из центра временного содержания, который находился под контролем ДСС. Примерно 700 членов семей боевиков этой группировки также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере Арабской Республики. В публикации New York Times перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. По словам высокопоставленных источников New York Times, там содержались около 11 тыс. человек, включая примерно 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также около двух тысяч заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

Публикация New York Times выглядит опровержением заявления, которое сделал Дональд Трамп 14 октября. Он заявил, что США вывезли самых опасных террористов, теперь страны Европы должны забрать себе остальных. "В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ, - написал глава Белого дома в Twitter. – Турция и курды не должны позволить им сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты". 10 октября Трамп сообщил, что американские военные действительно вывезли из Сирии особо опасных палачей ИГ, но речь шла только о двоих, известных как Beatles. Это британцы Александр Коти и аш-Шафи Эльшейх. Им приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Игорь Субботин