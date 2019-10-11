 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 14.10.2019
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Суббота, 12.10.2019
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Москва надеется извлечь выгоду из турецкого наступления на севере Сирии, - Le Monde
08:52 14.10.2019

11 октября 2019 г.
Бенуа Виткин | Le Monde

"Россия считает, что она сможет укрепить свое господствующее положение в урегулировании конфликта и способствовать сближению курдов с Дамаском", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.
"(...) Сложившаяся ситуация создает условия для укрепления Москвы, - утверждает Александр Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН. - Россия умеет извлекать выгоду из чужих ошибок и занимать возникшие пустые места, как это было в 2013 году после решения Барака Обамы не наносить удары по Дамаску [несмотря на "красные линии", установленные Соединенными Штатами]. Сегодня Вашингтон снова отводит войска и находится в слабом положении. Что касается Турции, то она окажется все в большей изоляции".
"Хотя интересы Анкары и Москвы расходятся в отношении Сирии и их отношения изменчивы, Россия может порадоваться при виде нового углубления раскола между турками и американцами, являющимися союзниками по НАТО. Турецкое решение вооружиться российской системой ПВО С-400 этим летом уже спровоцировало кризис между двумя странами", - подчеркивает автор статьи.

"Однако приоритетом России остается защита своего союзника Башара Асада в Дамаске и расширение контролируемой им территории. Последние события на севере страны также способны открыть новые возможности. Москва никогда не прерывала контакты с курдскими группировками, пытаясь убедить их согласиться на опеку Дамаска. Недоверие курдов и непримиримость Дамаска в отношении степени суверенитета, предоставленной курдским районам, до сих пор срывали осуществление этого проекта, однако давление, оказанное наступлением Турции, могло бы изменить ситуацию. Сергей Лавров также подтвердил в четверг, что хочет установить контакты между Дамаском и курдскими организациями", - говорится в статье.

"Курды для Москвы, как и для Вашингтона, являются полезной корректирующей переменной, - считает Шумилин. - И в сложившейся ситуации Москва готова отказаться от них перед лицом высших интересов. Это уже имело место в начале 2018 года в Африне, когда российские войска покинули "Отряды народной самообороны" (YPG) в городе лицом к турецкой операции "Щит Евфрата".

"Федор Лукьянов - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" - также считает, что Россия может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы "усилить свою активность" в Идлибе, главной провинции на северо-западе Сирии, контроль над которой все еще ускользает от правительства Дамаска. Таким образом, Москва могла бы позволить Анкаре сформировать буферную зону на севере Сирии, но "взамен" возобновить игру, связанную с операциями по повторному взятию Идлиба вместе с сирийской армией", - передает Le Monde.

"Чего стоит опасаться, так это того, что ситуация выйдет из-под контроля, и турецкая операция превратится в полномасштабный конфликт. По этой же причине Россия не заинтересована в полном уходе американцев, что создало бы слишком значительный вакуум", - указывает Лукьянов.
"Другая опасность состоит в том, что внезапное изменение равновесия несколько ослабит попытки России разрешить сирийский конфликт, в частности, в контексте мирного процесса в Астане, в котором участвуют Турция и Иран (...)", - указывает журналист.

"(...) Москва очень гордится своей способностью разговаривать со всеми на Ближнем Востоке - с израильтянами и арабами, иранцами и саудитами... - но это действительно до тех пор, пока Россия остается в стороне, - отмечает Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во французском Институте международных отношений. - С каждым новым развертыванием на местах эта позиция становится все более и более несостоятельной. И российская дипломатия теперь открыто признает, что не может предложить такое урегулирование конфликта, которое устраивало бы всех участников".

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571032320
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