В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов

09:02 14.10.2019

В Узбекистане ожидается повышение цен на хлеб – стоимость буханки вырастет до 1500 сумов (около 16 центов США). Сообщается, что это произойдет из-за либерализации цен на зерно и муку. Стоимость килограмма муки может вырасти с 1400 сумов (15 центов) до 2000-2500 сумов (21-26 центов).



Также сообщается, что малоимущим и многодетным семьям увеличат размер соответствующей компенсации. Возможно, размер компенсации составит 50 тысяч сумов в месяц (5,3 долларов США). Согласно официальным данным, в Узбекистане компенсацию получают около 1,6 миллиона человек.



В последний раз цены на хлеб повышали в сентябре 2018 года. До этого в течение долгих лет хлеб продавали за 600-650 сумов (около 70 центов).