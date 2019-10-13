До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - Хиромон Бакозода

09:58 14.10.2019

35-летний житель Хатлонской области Убайдулло, проработав некоторое время в бюджетных учреждениях, решил уйти с государственной службы из-за низкой заработной платы и пополнил десятку безработных членов семьи.



На сегодняшний день единственный кормилец в этой многочисленной семье – его отец, но прокормить всех ему очень тяжело, и семья больше полагается на денежные переводы двух братьев Убайдулло – трудовых мигрантов.

Оба брата находятся на заработках в России более 10 лет, трудятся на одной из автомоек Москвы. "До того дня, когда был введен патент, они отправляли домой каждый месяц по 500-600 долларов. Сегодня денежные переводы сократились до 100-200 долларов в месяц. Этих денег едва хватает на питание. На одежду и другие расходы не остается, не говоря уже о том, чтобы откладывать какую-то часть", - сказал Убайдулло 13 октября.



По его словам, заработок его братьев зависит от сезона.

Это только один пример семей в Таджикистане, живущих за счет доходов своих детей-мигрантов. По различным подсчетам, из-за высокого уровня безработицы и нехватки рабочих мест в Таджикистане ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляются свыше 1 млн таджикистанцев.



Но в последние годы возникли разночтения в статистике между Таджикистаном и Россией. Российские власти считают, что количество трудовых мигрантов в этой стране превысило 1 млн человек, но по статистике таджикской стороны, их около 500 тыс, при этом Душанбе подчеркивает, что все меньше таджиков выезжают на заработки в Россию. Жители Таджикистана скептически относятся к последнему выводу.



Опрос населения, проведенный Научно-исследовательским институтом Национального банка Таджикистана, показал, что около 70% таджикских семей живут за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Остальные 30% проживают за счет помощи родных и собственного трудового заработка. Опрос был проведен летом этого года среди более чем 2 тыс жителей страны.



Исследователи Нацбанка выяснили, что каждый 5-6 получатель денежных переводов тратит полученные средства на строительство жилья или откладывает их на покупку квартиры, 11%, или почти каждый десятый, тратит деньги на проведение свадеб и других мероприятий. Остальные получатели на скопленные деньги, полученные от родственников-трудовых мигрантов, покупают автомашины или ювелирные украшения, вкладываются в развитие бизнеса.



Центробанк России сообщил, что в 2018 году объем денежных переводов, отправленных физическими лицами в Таджикистан, составил 2,5 млрд долларов, а в первой половине 2019 года - 1,1 млрд долларов. Это почти вдвое меньше, чем в 2013 году, когда мигранты отправили в Таджикистан более 4 млрд долларов. Экономический кризис в России, наступивший из-за санкций, наложенных Западом из-за аннексии Россией Крыма и конфликта на востоке Украины, повлиял не только на экономические показатели, но и на рынок труда.



Однако, несмотря на многократное снижение доходов мигрантов и денежных переводов на родину после 2015 года, Россия остается основным источником занятости и доходов для трудовых мигрантов из разных стран, в том числе Таджикистана.



Экономические аналитики говорят, что если до 2015 года показатели благосостояния в некоторых регионах Таджикистана значительно улучшились, и доходы мигрантов способствовали активизации малого и среднего бизнеса, то теперь отправленных денежных переводов мигрантов вновь едва хватает на пропитание семей, не говоря уже о сборе средств, развитии или запуске нового бизнеса.



Журналист информационного агентства "Азия-Плюс" Пайрав Чоршанбиев, освещающий экономические темы, сказал, что по разным статистическим данным, количество получателей денежных переводов трудовых мигрантов в Таджикистане составляет от 60 до 90%. По его словам, российские работодатели не предлагают таджикским мигрантам сверхприбыльную работу. "Их привлекают на работу с низким заработком. Часть дохода идет на оплату патента, другая – на оплату жилья и оставшиеся 200-300 долларов они отправляют семьям", - говорит журналист.

Пайрав Чоршанбиев отметил, что по официальным данным уровень бедности в Таджикистане составляет 30% и это очень высокий показатель.



Россия все еще находится под санкциями, и, по мнению аналитика, в ближайшее время нельзя надеяться на то, что денежные переводы мигрантов способствуют развитию частного сектора в Таджикистане.



В настоящее время многие эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на сокращение объемов денежных переводов, отправленных мигрантами, они остаются важным источником социальной стабильности в стране.

"Они не только обеспечивают свои семьи, но и приносят прибыль банкам за счет процентов от переводов. Внешнеторговый оборот в Таджикистане также в значительной степени определяется за счет валюты, которую отправляют мигранты. Трудовым мигрантам в Таджикистане надо поставить памятник, потому что они не только поддерживают свои семьи, но и в целом экономику страны", - сказал один из наших собеседников.

Ранее представители Нацбанка утверждали, что экономика Таджикистана, в том числе, банковская система страны, не зависят от объема денежных переводов мигрантов. В январе 2017 года глава Нацбанка Джамшед Нурмухаммадзода призвал журналистов не связывать влияние денежных переводов мигрантов на экономику страны. Однако уже через год главный финансовый регулятор признал, что экономика Таджикистана все-таки в большей степени зависит от денежных переводов мигрантов.



Правительство России установило квоты для иностранцев в 2020 году, согласно которым строительный сектор готов предоставить до 80% квот иностранным мигрантам. Определенный процент квотных мест есть и в сельскохозяйственном секторе, в частности плодово-овощной сфере, а вот сектор торговли и бизнеса остается недоступным для мигрантов. В некоторых регионах России транспортная сфера обеспечивает 26% квоту для мигрантов.



Исследование, проведенное Национальным банком Таджикистана в 2019 году, показало, что 78% денежных переводов, отправляемых на родину таджикскими мигрантами, приходилось в основном на Россию.



Хиромон Бакозода

13 окт. 2019