Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам

10:02 14.10.2019

Сирийские войска получили приказ направиться на север, в районы, где ведет наступление Турция. Официальный источники в Сирии назвали действия Турции "агрессией".

Одновременно поступили сообщения о начавшихся переговорах – между сирийским правительством и "Сирийскими демократическими силами" (курдскими вооруженными формированиями). По сведениям новостного агентства Reuters, переговоры проходят в Латакии на авиабазе Хмеймим, которую контролируют российские войска. Подробности переговоров не сообщаются. Получить официальные подтверждения поступающей информации пока не удается.



Корреспонденты CNN, работающие в зоне боевых действий, сообщают о "быстром развитии" событий.

Министр обороны США Марк Эспер предположил, что Турция, вероятно, будет развивать свое наступление в более широких масштабах, чем ожидалось ранее.

Наступление турецкой армии должно оттеснить курдские формирования, которых Би-би-си называет главными союзниками США на территории Сирии. По словам Эспера, курды, возможно, будут искать поддержки со стороны Сирии и России, "поэтому США не будут их защищать", говорит глава Пентагона.



Более 130 тысяч человек, по данным ООН, покинули свои дома в связи с начавшимися на минувшей неделе боевыми действиями на севере Сирии. Количество беженцев может в ближайшее время возрасти, предупреждают в ООН.