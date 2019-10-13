"Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"

10:07 14.10.2019

Геннадий Петров



13.10.2019



Страны Евросоюза делом отреагировали на вторжение турецких войск в Сирию. Германия и Франция приостановили поставку оружия Турции. Ожидается, что в понедельник главы МИД стран – членов ЕС выработают скоординированную позицию в отношении действий Анкары. Против нелегитимного присутствия иностранных войск в Сирии выступила Россия. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не намерен сворачивать операцию "Источник мира". Напротив, его армия только усилила натиск на позиции курдского формирования "Демократические силы Сирии" (ДСС).

На протяжении нескольких дней турецким военным удалось добиться успехов. В воскресенье, 13 октября, они частично заняли поселок Сулюк в десяти километрах от сирийско-турецкой границы, передает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.



Пока это самая южная точка продвижения турецкой армии. Министерство обороны Турции утверждает, что в выходные дни силы ДСС были окончательно выбиты из приграничного города Рас-эль-Айн. Курды это не подтверждают. Также ДСС отрицает, что турки смогли взять город Тель-Абьяд. Телеканал Al-Jazeera передает об окружении там курдской группировки. Зону активных боевых действий покинули уже порядка 100 тыс. человек, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.



На фоне идущих боев о первых санкциях против Анкары заявили Германия и Франция. В вышедшем в издании Bild am Sonntag интервью министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что "с учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии" германское правительство не будет давать разрешение на поставку продукции военного назначения в Турцию.



Аналогичное решение озвучено в совместном заявлении министерств обороны и иностранных дел Франции. Любопытно, что и Маас, и французские официальные лица избегают слова "вторжение" применительно к операции "Источник свободы". Ранее Эрдоган предостерег от подобной характеристики действий турецкой армии. "Эй, Евросоюз, проснись. Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев в вашу сторону", – сказал он 10 сентября. Турецкое наступление будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, в понедельник.



Ситуацию в Сирии оценили и в России. Президент Владимир Путин дал 12 октября интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic. "Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии, скажет, что оно не нуждается больше в присутствии Российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", – сказал он

А позиции Турции давно определена. Еще в сентябре Эрдоган заявил, что создаст "зону безопасности" в Сирии протяженностью 450 км и глубиной 30 км от турецкой границы. Туда из Турции будут переселены сирийские беженцы.



Старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова отмечает, что таким образом Эрдоган хочет не только создать буфер для предотвращения атак курдских формирований, но и снизить уровень социальной напряженности в Турции. "Состояние экономики страны оставляет желать лучшего, "лишних" средств нет. А государству, к негодованию турецкого общества, нужно тратиться на сирийских беженцев, так как деньги на их содержание ЕС переводит с большими оговорками и задержками. Кроме того, сирийцы составляют конкуренцию туркам на рынке труда, что также негативно воспринимается, учитывая высокий уровень безработицы в стране", – сказала "НГ" Кудряшова.



По мнению экспертов, Эрдоган воздержится от более глобальных целей – уничтожения ДСС или оккупации всех курдских районов Сирии. "Курдская община в стране достаточно большая. Чтобы уничтожить ДСС, нужно уничтожить эту общину. А это, разумеется, невозможно. Ни США, ни Россия, ни Иран не позволят Турции выйти за определенные рамки, и Эрдоган это отлично понимает", – полагает Кудряшова.



Как уверен директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, для турецкого лидера не оказалась сюрпризом международная реакция на "Источник свободы". "Эрдогану не привыкать к критике ЕС. Но он понимает, что нового миграционного кризиса в Европе не хотят, поэтому слишком давить не будут. Позиция России тоже для Турции не нова. В отличие от Анкары Москва считает легитимным лидером президента Сирии Башара Асада и наступление без санкции Дамаска, конечно, не может поддержать", – сказал "НГ" Гаджиев.



Эксперты подчеркивают, что, несмотря на разность подходов, позиции России и Турции во многом близки. Обе страны выступают за территориальную целостность Сирии. "Турция не собирается отсоединять курдские районы. Для Анкары создание автономии или какого-то другого курдского протогосударственного образования в сирийских районах, пусть даже лояльного турецким властям, неприемлемо", – считает Кудряшова.

По мнению экспертов, в дальнейшем буферная зона будет передана под контроль нового правительства Сирии, сформированного благодаря переговорам в рамках Астанинского мирного процесса. Правда, переговоры будут затруднены, если Турция все-таки продвинется в глубь сирийской территории или еще как-то нарушит очерченные рамки, но это маловероятно, считает Гаджиев.



В то же время наступление турецких войск не ставит крест на планах создания курдской автономии в Сирии. "Дональд Трамп, конечно, хочет улучшить отношения с Эрдоганом. С этим связана его реакция на турецкое наступление в Сирии. Но США, разумеется, не отказывались от поддержки ДСС, и создание курдской автономии, аналогичной той, что есть в Иракском Курдистане, Вашингтон устраивает", – полагает Кудряшова.