 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.10.2019
12:23  21-летний Сомон (младший сын Рахмона) получил 1-ю запись о работе - замгендиректора заводов "ТАЛКО-Кабель"
12:08  Китайские археологи нашли в Внутренней Монголии руины дворцов погибшей в 12 веке Империи Ляо
11:07  Туркменистан заблокировал облако Google
10:54  Курды без боя сдали армии Асада город Табка
10:11  Олимпийская чемпионка 1992! гимнастка О.Чусовитина из Узбекистана пробилась на Олимпиаду 2020 года
10:07  "Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"
10:02  Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам

09:58  До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - Хиромон Бакозода
09:02  В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов
08:52  Москва надеется извлечь выгоду из турецкого наступления на севере Сирии, - Le Monde
08:34  США забыли в Сирии "ценных" боевиков ДАИШ
08:17  Найден "повесившимся" в парке популярный бишкекский краевед, организатор квестов - Егор Паньшин
08:10  Россия серьезно рискует, настолько доверясь Китаю, - А.Маслов
07:58  Малоимущим в Казахстане запретят брать кредиты
01:34  Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин
00:59  Вице-министрессу КазМинобраза Жакыпову уличилили в плагиате 52% диссертации
00:39  Узник замка БишСИЗО-1. Экс-кыр-през Атамбаев отказался выходить из тюремной камеры
00:23  Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб. Путин собрался к саудитам, - Н.Сурков
00:21  Эрдоган вмешался в аравийские планы Путина, - И.Субботин
00:20  Над Турцией нависла тень Геноцида армян 1915 года
00:10  Bloomberg: Нашествие беженцев на Европу? Эрдоган блефует
00:09  Уникальный экземпляр Корана XVI века пытались нелегально вывезти из Узбекистана в Кыргызстан
00:08  Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
Воскресенье, 13.10.2019
22:14  В страшной аварии разбился с семьей казахстанский футболист вратарь Байтеряков
21:50  Самый богатый этно-клан России Шишхановых-Гуцериевых погряз в долгах
19:25  Японию смыло супер-тайфуном "Хагибис" - 33 утонувших, миллионы эвакуированных, миллиарды ущерба
15:04  Топ-модель Ирина Шейк будоражит Восток откровенными фото
15:03  Змеиные клубки иностранных интересов в Ливии, - С.Кожемякин
10:16  Тандем "Остапов Бендеров" и "Украинагейт": как два прохиндея из СССР порушили планы Трампа и стали причиной его импичмента
09:46  Эрдоган играет с США, ЕС и РФ как кошка с тремя мышками, - С.Шелин
09:27  Вместе с Азией. Путин определил контуры нового, но совершенно другого, двуполярного мира
08:13  Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках
07:50  Нжде меня, и я вернусь. Как два лидера саммит срывали, - репортаж А.Колесникова с саммита в Ашхабаде
07:42  Греческая православная церковь признала "сестрой" Украинскую "церковь" Порошенко
05:03  Обвиненный в коррупции рос-губернатор Челябинской области Дубровский бежал в Швейцарию
00:37  В результате крушения Ан-72 в Конго, погиб российский летчик Садовничий, ранее осужденный в Таджикистане
00:10  Опубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-Шанского
00:07  Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе "Miss Tourism World"
00:04  Пороки и "пророки" Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
Суббота, 12.10.2019
20:33  Узбекистан. СНГ - побоку, да здравствует Евразийский союз?
18:18  Турецкая армия выбила курдов из сирийского города Рас-эль-Айн
18:05  Узбекистан. Это сладкое слово "модернизация", или Игры власти на иллюзиях людей, - Б.Мусаев
15:11  Почему таджикская молодежь в драках хватается за ножи?
15:04  В Ташкенте начат снос улицы Лашкарбеги (бывшая Орджоникидзе-Бухарина)
15:03  Нефтяники Актюбинской области бастуют, требуя повышения зарплаты
14:44  Елбасинда посадила на субботнике елочку. Пиар по-ленински (фото)
14:43  Цивилизация против варварства. Мусульмане и христиане против монголов в битве при Кесе-даг
14:39  Путин сказал, что у казахов никогда не было государства. Правда ли это?
14:29  Скончалась экс-зав.отделом культуры ЦК Компартии Киргизии Умтул Орозова
14:27  "Пора валить" или массовый "экспорт" людей из Казахстана
11:51  В "Талибане" разгорается внутренняя гражданская война, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"
10:07 14.10.2019

Геннадий Петров

13.10.2019

Страны Евросоюза делом отреагировали на вторжение турецких войск в Сирию. Германия и Франция приостановили поставку оружия Турции. Ожидается, что в понедельник главы МИД стран – членов ЕС выработают скоординированную позицию в отношении действий Анкары. Против нелегитимного присутствия иностранных войск в Сирии выступила Россия. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не намерен сворачивать операцию "Источник мира". Напротив, его армия только усилила натиск на позиции курдского формирования "Демократические силы Сирии" (ДСС).
На протяжении нескольких дней турецким военным удалось добиться успехов. В воскресенье, 13 октября, они частично заняли поселок Сулюк в десяти километрах от сирийско-турецкой границы, передает саудовский телеканал Al-Ekhbariya.

Пока это самая южная точка продвижения турецкой армии. Министерство обороны Турции утверждает, что в выходные дни силы ДСС были окончательно выбиты из приграничного города Рас-эль-Айн. Курды это не подтверждают. Также ДСС отрицает, что турки смогли взять город Тель-Абьяд. Телеканал Al-Jazeera передает об окружении там курдской группировки. Зону активных боевых действий покинули уже порядка 100 тыс. человек, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

На фоне идущих боев о первых санкциях против Анкары заявили Германия и Франция. В вышедшем в издании Bild am Sonntag интервью министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что "с учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии" германское правительство не будет давать разрешение на поставку продукции военного назначения в Турцию.

Аналогичное решение озвучено в совместном заявлении министерств обороны и иностранных дел Франции. Любопытно, что и Маас, и французские официальные лица избегают слова "вторжение" применительно к операции "Источник свободы". Ранее Эрдоган предостерег от подобной характеристики действий турецкой армии. "Эй, Евросоюз, проснись. Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев в вашу сторону", – сказал он 10 сентября. Турецкое наступление будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, в понедельник.

Ситуацию в Сирии оценили и в России. Президент Владимир Путин дал 12 октября интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic. "Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии, скажет, что оно не нуждается больше в присутствии Российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется", – сказал он
А позиции Турции давно определена. Еще в сентябре Эрдоган заявил, что создаст "зону безопасности" в Сирии протяженностью 450 км и глубиной 30 км от турецкой границы. Туда из Турции будут переселены сирийские беженцы.

Старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова отмечает, что таким образом Эрдоган хочет не только создать буфер для предотвращения атак курдских формирований, но и снизить уровень социальной напряженности в Турции. "Состояние экономики страны оставляет желать лучшего, "лишних" средств нет. А государству, к негодованию турецкого общества, нужно тратиться на сирийских беженцев, так как деньги на их содержание ЕС переводит с большими оговорками и задержками. Кроме того, сирийцы составляют конкуренцию туркам на рынке труда, что также негативно воспринимается, учитывая высокий уровень безработицы в стране", – сказала "НГ" Кудряшова.

По мнению экспертов, Эрдоган воздержится от более глобальных целей – уничтожения ДСС или оккупации всех курдских районов Сирии. "Курдская община в стране достаточно большая. Чтобы уничтожить ДСС, нужно уничтожить эту общину. А это, разумеется, невозможно. Ни США, ни Россия, ни Иран не позволят Турции выйти за определенные рамки, и Эрдоган это отлично понимает", – полагает Кудряшова.

Как уверен директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, для турецкого лидера не оказалась сюрпризом международная реакция на "Источник свободы". "Эрдогану не привыкать к критике ЕС. Но он понимает, что нового миграционного кризиса в Европе не хотят, поэтому слишком давить не будут. Позиция России тоже для Турции не нова. В отличие от Анкары Москва считает легитимным лидером президента Сирии Башара Асада и наступление без санкции Дамаска, конечно, не может поддержать", – сказал "НГ" Гаджиев.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на разность подходов, позиции России и Турции во многом близки. Обе страны выступают за территориальную целостность Сирии. "Турция не собирается отсоединять курдские районы. Для Анкары создание автономии или какого-то другого курдского протогосударственного образования в сирийских районах, пусть даже лояльного турецким властям, неприемлемо", – считает Кудряшова.
По мнению экспертов, в дальнейшем буферная зона будет передана под контроль нового правительства Сирии, сформированного благодаря переговорам в рамках Астанинского мирного процесса. Правда, переговоры будут затруднены, если Турция все-таки продвинется в глубь сирийской территории или еще как-то нарушит очерченные рамки, но это маловероятно, считает Гаджиев.

В то же время наступление турецких войск не ставит крест на планах создания курдской автономии в Сирии. "Дональд Трамп, конечно, хочет улучшить отношения с Эрдоганом. С этим связана его реакция на турецкое наступление в Сирии. Но США, разумеется, не отказывались от поддержки ДСС, и создание курдской автономии, аналогичной той, что есть в Иракском Курдистане, Вашингтон устраивает", – полагает Кудряшова.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571036820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2019 года №182
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр Аскар Мамин и Премьер-Министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приняли участие в открытии Казахстанско-монгольского бизнес-форума
- Назарбаев рассказал, почему ушел с поста президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2019 года №745
- Сенаторы высказали ряд замечаний Минфину по уточнению бюджета на 2019 год
- Заместитель Премьер-Министра РК Б. Сапарбаев с рабочей поездкой посетил Атыраускую область
- Кадровые перестановки
- Генпрокуратура по обращению партии "Ак жол" рассмотрит проблему задержки госорганами субсидий сельхозпроизводителям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  