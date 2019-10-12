Курды без боя сдали армии Асада город Табка

10:54 14.10.2019

Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка



Текст: Константин Волков



Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами. Армия продолжает продвижение на север. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Табка находится рядом с плотиной, перекрывающей Евфрат и образующей самое большое в Сирии водохранилище Эль-Асад.

Сирия начала переброску войск на север страны

Продвижение правительственной Сирийской арабской армии продолжается с 13 октября, когда Дамаск объявил о заключении соглашения с курдами. Соглашение было заключено при посредничестве России.



Как отметил в своем выступлении представитель минобороны Сирийской арабской республики (САР), "армия войдет в Манбидж и остальные города", имеются в виду по всей видимости Табка, Кобани и Камышлы - стратегически важные центры в северной и северо-восточной Сирии.

С севера продолжается наступление турецких сил и СНА. Анкара стремится в ходе операции "Источник мира" создать "зону безопасности" на севере Сирии, чтобы получить буфер между турецкой границей и курдскими подразделениями. Также в эту зону Анкара планирует переселить порядка 2 миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас на территории Турции.