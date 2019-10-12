 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские археологи нашли в Внутренней Монголии руины дворцов погибшей в 12 веке Империи Ляо
12:08 14.10.2019

Во Внутренней Монголии (КНР) найден самый крупный дворец государства Ляо
Азия и мир, общество 12:46, 14 октября 2019 Просмотров: 410

CA-NEWS (CA) - Китайские археологи обнаружили крупномасштабные руины двух дворцов в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает Синьхуа.
Эти реликвии были найдены в тысячелетних руинах столицы династии Ляо (916-1125 гг.) группой археологов из Академии общественных наук Китая (АОНК) и института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии.
Первый дворец был построен на хорошо сохранившемся земляном возвышении квадратной формы и высотой 2 метра, при этом длина стороны цоколя составляет 51 метр. Площадь сооружения составляет около 1100 кв. м, и оно представляет собой самые крупномасштабные руины дворца на сегодняшний день, найденные в древней столице Ляо.
Во время династии Цзинь (1115-1234 гг.) здание было разрушено, и на его фундаменте было построено здание меньшего размера.

Другая найденная реликвия представляет собой прямоугольный двор, с четырех сторон окруженный галереями. Его ворота, открывающиеся в середине восточной стены, и главный обрядовый зал, расположенный в середине западного конца, являются типичными особенностями архитектуры династии Ляо.
По словам археолога Дун Синьлиня из АОНК, обнаружение крупномасштабных руин двух дворцов предоставляет важную информацию для исследования планировки столицы династии Ляо.

Во время раскопок археологи также обнаружили большое количество культурных реликвий династий Ляо и Цзинь, в том числе каменные статуи Будды, элементы конструкции зданий, железные ножи и фарфор.

Источник - ca-news.org
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