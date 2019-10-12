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|В Казахстане введен полугодовой запрет на вывоз коров, овец и коз
13:29 14.10.2019
Запрет введен на полгода.
Министр сельского хозяйства РК и первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК подписали совместный приказ от 10 октября 2019 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан живого крупного рогатого скота, в частности, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).
Совместный приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (11 октября).