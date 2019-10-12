Батька Лукашенко назло Кремлю меняет имидж, чтобы дороже продаться Западу

14:21 14.10.2019 Белоруссия заплатит лоббистам из США за статус страны с рыночной экономикой



Светлана Гомзикова

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Богдан Безпалько



Белоруссия собирается пригласить американских юристов, чтобы получить статус страны с рыночной экономикой. По крайней мере, в глазах Вашингтона.



Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Сергея Румаса опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, Министерство экономики должно провести госзакупки юридических услуг по сопровождению перевода Белоруссии со статуса страны с нерыночной экономики на рыночный в глазах Министерства торговли США.



Что, как отмечают эксперты ИА "Белсат", позволит упростить доступ белорусских экспортеров на внешние рынки, в том числе, американские. А также поможет Минску при вступлении в ВТО - для стран с нерыночной экономикой и тарифы ВТО другие и цена участия выше.



По неподтвержденной пока официально информации, работать над имиджем белорусской экономики будет одна из самых авторитетных и богатых юридических компаний США, специализирующихся на предоставлении услуг лоббизма - Crowell & Moring. Сумма контракта, рассчитанного на два года, не разглашается. Однако ни для кого не секрет, что подобное партнерство требует обычно значительных вложений.



Вопрос, зачем, в принципе, это Белоруссии надо?



Действительно, государство, как известно, продолжает контролировать в республике почти все сферы деятельности. Однако весьма сомнительно, что структурную перестройку в экономике белорусский лидер Александр Лукашенко захочет провести именно сейчас, когда до начала новой президентской кампании 2020 года остается всего несколько месяцев. Ведь если за 25 лет своего правления он этого не сделал, то у него, видимо, были на то какие-то основания.



- Белоруссия - это государство, в котором Лукашенко не только все контролирует, но и государство, в котором он все считает фактически своей собственностью, - комментирует ситуацию член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. - Очень часто ищут миллиарды Лукашенко где-то закопанные, или распределенные по каким-нибудь счетам (отчасти, замечу, это справедливо, потому что были люди, которые являлись, так сказать, "кошельками" у Лукашенко). Но в целом для него это не составляет особой необходимости.



У него государственная казна является практически личной. Он может себе купить и Tesla. Может себе позволить получить в подарок Maybach… и т. д.



"СП": - Зачем тогда ему американские лоббисты?



- Естественно, и экономика, и политика, и вопросы военной безопасности очень тесно переплетены. И, естественно, в рамках того движения на Запад, которое сейчас осуществляет Лукашенко, ему необходимо осуществлять шаги во всех этих областях государственной и общественной жизни.



Белоруссия, действительно, во многом не является экономикой рыночной. Там очень большую роль играет государство, там достаточно много контролирует бюрократический аппарат.



Именно это и привело к тому, что в значительной степени эта экономика не работает. Она не эффективна. Она существует исключительно за счет, прежде всего, больших дотаций со стороны России - в виде финансов, дешевого газа, дешевой нефти. И постоянной "перекредитации" - т.е. фактически, возможности не отдавать долги.



Второе - за счет российского рынка сбыта, куда уходит в значительной степени продукция Белоруссии. Именно та продукция, которая абсолютно не востребована на Западе.



Частично, конечно, какие-то товары из Белоруссии уходят на Запад. Но товары эти относятся только к двум областям. Это калийные удобрения. И нефтепродукты, которые делаются, опять же, из российской нефти.



Поэтому сейчас, когда Лукашенко двигается на Запад, он стоит перед необходимостью модернизации белорусской экономики. Модернизация будет предусматривать достаточно жесткие - шоковые - меры, которые в любом случае придется применять по отношению к государству и к населению.



Белоруссию уже постепенно готовят к приватизации.



И я удивляюсь, когда белорусских граждан пугают "злобными российскими олигархами", которые якобы придут, все скупят, разрушат, затопчут, отнимут… Во-первых, это неправда. Потому что не имеет никакого смысла (я имею в виду, российскому бизнесу) покупать что-либо для того, чтобы все это потом уничтожать.



А, во-вторых, там уже довольно активно пытаются продать белорусские предприятия - в частности, китайским компаниям, китайским бизнесменам. И, кстати, это тоже не приносит денег белорусской казне, и не привносит импульсов в белорусскую экономику.



Сейчас Белоруссия разворачивается на Запад и предлагает купить себя - провести приватизацию в интересах западных компаний.



И, возможно, заключение договоренностей с этими лоббистами будет означать как раз передачу определенных интересующих Запад активов - не исключаю даже, что по весьма сходной цене. В счет того, что в дальнейшем Белоруссия сможет получить кредит, например, на определенную сумму.



За счет этого кредита Лукашенко сможет провести какие-то определенные, скажем так, купирующие негативные явления в экономике меры. И остаться у власти.



Но в целом все равно ситуация достаточно сложная.



"СП": - Сложная, в каком смысле, и для кого?



- Для нас, в том числе. Потому что, например, одним из активов, которые успешно продает на Запад Александр Григорьевич, является отсутствие на территории Белоруссии российских военных баз.



Очень часто эксперты, говоря, что это неправда, что там уже есть две наших базы, совершают ошибку. В Белоруссии есть два объекта, которые относятся к области связи и обеспечения. Их нельзя назвать военными базами. А именно в размещении военной базы ВВС белорусский президент России отказал. На Западе, на самом деле, это очень ценят.



Так что все в целом это можно охарактеризовать как заигрывание белорусского президента с Западом, чтобы, с одной стороны, продать себя Западу повыгоднее. А с другой стороны, чтобы еще раз оказать давление на российские элиты в надежде на то, что они еще раз дадут денег, ресурсов и всего остального просто так. В надежде на интеграцию в очень отдаленном будущем.



"СП": - Янукович в свое время тоже связался с американцами, и они так "подрихтовали" имидж его страны, что сам он в итоге еле ноги унес. Не получится, что Александр Григорьевич наступает на те же грабли?



- Я думаю, что и Лукашенко ведет свою игру, и американцы - свою. Штатам нужен русофобский, абсолютно контролируемый режим в Белоруссии, который будет выполнять то, что ему скажут. Вне зависимости от того, как это будет отражаться на экономике страны и ее населении.



А Лукашенко нужно выстроить такой баланс отношений, при котором он будет нужен Западу. Он будет торговать этой нужностью, получать деньги, чтобы оставаться у власти. И при этом, разумеется, удержаться от того, чтобы быть полностью поглощенным, как Россией, так и Западом.



Для Лукашенко важным является только его личная власть. Все остальное, это из области риторики. Это исключительно треп, так скажем. Что об интеграции, что о симпатиях к Европе, что о симпатиях к Украине… и т. д.



Потому что его высказывания, если их все собрать аккуратно и подшить в книжечку, они очень часто будут друг другу противоречить. Они - прямо противоположны.



Вот он постоянно говорит, что "мы - братья", что "у нас ближе России никого нет", что в реальности "мы - единое целое"… А 1 июня 2018 года фактически высказался в пользу того, чтобы Украина вошла в состав НАТО. Весьма своеобразно высказался. Но, как говорится, слово не воробей…



Так что для него главным является выстраивание баланса сил. И, естественно, он надеется, что как самый умный, самый мудрый и самый как бы опытный на постсоветском пространстве, сможет избежать судьбы и Слободана Милошевича, и Виктора Януковича.



Надежда Лукашенко строится на том, что он все контролирует в своем государстве. И что он будет этот контроль продавать, но продавать, сохраняя этот контроль над страной.



Тем не менее, в некотором смысле Батька все-таки от реальности начинает отрываться. Слишком долго он находится у власти и слишком этим уже развращен. Он считает, что ему можно все, и он может все.



"СП": - На декабрь, когда будет отмечаться 20-я годовщина Договора о Союзном государстве, намечено подписание интеграционных документов, которые должны решить болезненные вопросы в отношениях между нашими странами. Лукашенко, думаете, готов это сделать?



- Я очень скептически к этому отношусь. Ведь даже такие простые вопросы, как роуминг в области сотовой связи, они все еще остаются нерешенными. А если мы не можем на уровне роуминга договориться, то что же говорить об экономической, политической, военной интеграции.



Сейчас Белоруссия предоставляет безвизовый въезд для граждан очень многих стран. То есть, туда масса людей может приехать. И все заверения, что общая база будет служить для недопуска на территорию республики каких-либо нежелательных для России лиц, оказались фейком.



Вот недавно Малгожата Госевская (вице-спикер польского сейма - ред.) спокойно въехала на территорию Белоруссии (и Союзного государства, кстати), вопреки запрету России. Для нее белорусы сделали исключение. Но если для нее сделали подобного рода исключение, это означает, что и для всех остальных тоже могут сделать.



В области военной безопасности Белоруссия тоже абсолютная "дыра". Потому что в реальности для нас является гарантией безопасности либо наличие границы с Белоруссией - хорошо оборудованной, в том числе, и в военном отношении. Или же размещение там каких-то военных баз и воинского контингента.



Я, например, совершенно не понимаю, зачем мы начинаем передачу самолетов Су-30СМ Белоруссии. Самолеты эти очень дорого стоят. Нет никакой гарантии, что потом они не окажутся где-нибудь в США, проданными туда за большие деньги Александром Григорьевичем, и не будут участвовать в имитации воздушных боев американских летчиков с нашими. А такие бои там проводятся. Источник - СвободнаяПресса

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