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Кавалер ордена Заида. Путин в ОАЭ
14:25 14.10.2019

Путин посетит ОАЭ сразу после Саудовской Аравии в рамках своего турне по Ближнему Востоку. Визит президента России служит свидетельством тесных отношений между странами Персидского залива и Москвой, отмечается в статье.
The National (ОАЭ): визит Путина в ОАЭ говорит о давних связях, которые имеют глубокие корни
Ближний Восток и новая игра России

В субботу, 12 октября, у отеля Corniche в Абу-Даби были подняты флаги ОАЭ и России в честь проверенных временем связей между этими двумя странами. Во вторник, 15 октября, туда должен прибыть президент России Владимир Путин. Это будет уже второй официальный визит Путина в Абу-Даби. В ходе его первого визита в 2007 году Путину вручили орден Заида, который является высшей наградой в ОАЭ.

Путин посетит ОАЭ сразу после Саудовской Аравии в рамках своего турне по Ближнему Востоку. В ОАЭ он встретится с кронпринцем Абу-Даби и заместителем верховного командующего вооруженных сил шейхом Мухаммедом бин Заидом. Визит Путина служит свидетельством тесных отношений между странами Персидского залива и Россией. Сближению Москвы и ОАЭ способствуют общие стратегические интересы и экономические связи. В 2018 году объемы двусторонней торговли достигли 12,5 миллиарда дирхам, и в настоящее время в этой стране зарегистрировано более 3 тысяч российских компаний. Взаимные интересы этих двух стран были закреплены в декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в прошлом году. Это соглашение охватывает политическую, экономическую, культурную сферы, а также сферу безопасности, и оно послужило толчком к выработке более всеобъемлющего подхода к развитию связей между ОАЭ и Россией.
Эти отношения принесли свои плоды в августе, во время Всемирного саммита Aqdar, который организовали ОАЭ, который проводился в Москве и на который приехала довольно большая делегация из ОАЭ, в том числе заместитель премьер-министра и министр внутренних дел шейх Саиф бин Заид (Saif bin Zayed). Генеральный координатор саммита полковник Абдулрахман аль-Мансури (Abdulrahman Al Mansoori) заявил, что главная цель этой инициативы заключалась в том, чтобы "организации из ОАЭ и России могли учиться друг у друга". Ожидается, что итогом визита Путина станет подписание 15 соглашений в различных областях, таких как атомная энергетика, нефть и защита окружающей среды.

Визит российского президента состоится в довольно опасное время для Ближнего Востока, который все еще не может оправиться от последствий вторжения Турции в Сирию и атак поддерживаемых Ираном боевиков на Саудовскую Аравию. Будучи геополитическим игроком, Россия имеет значительное влияния в этом регионе, и многие рассматривают ее как стабилизирующую силу. Но, помимо экономических, политических и стратегических связей, которые объединяют эти две страны, Россия и ОАЭ также поддерживают крепкие связи с области культуры. В настоящее время в ОАЭ живут примерно 40 тысяч россиян и 100 тысяч человек, говорящих на русском языке, и эти страны активно развивают связи в сфере туризма. Граждане ОАЭ получают визу по прибытии в Россию, а с 2017 года россиянам, прилетающим в Эмираты, стали автоматически выдавать бесплатную визу сроком на 30 дней. В результате ежегодно ОАЭ посещают около миллиона российских туристов, тогда как всего три года назад их число не превышало 600 тысяч.

Визит Путина также совпадает по времени с возвращением национального героя Хаззаа аль-Мансури (Hazza Al Mansouri) на родину в ОАЭ. Майор аль-Мансури вошел в историю, став первым гражданином ОАЭ, полетевшим на Международную космическую станцию. Эта миссия стала возможной благодаря экспертным знаниям и технологиям России и решимости ОАЭ. Именно благодаря поддержке и опыту российской космической индустрии он смог попасть на МКС, прилетев туда на ракете "Союз", стартовавшей с космодрома "Байконур" в Казахстане. Миссия майора аль-Мансури доказала, что международное сотрудничество играет ключевую роль в достижении высоких результатов. Его миссия внушила его соотечественникам гордость и, будем надеяться, вдохновила молодых арабов на то, чтобы последовать его примеру. Возможно, она также заложила основы для более плодотворного сотрудничества между Россией и ОАЭ в сфере космических технологий и способствовала развитию науки и освоению космоса.

От космических технологий до региональной политики и энергетических сделок, ОАЭ и Россия имеют долгую историю сотрудничества, которое, несомненно, укрепится во время предстоящего визита Путина, подняв обе страны на новые высоты.

The National, Объединенные Арабские Эмираты
Оригинал публикации: Putin"s UAE visit speaks to longstanding ties that run deep
Опубликовано 13/10/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571052300
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