Избиение китайских рабочих в Алматинской области: генконсул КНР сделала заявление

14:27 14.10.2019

Она выражает недоумение, откуда берутся новости о том, что китайские рабочие избили казахстанских рабочих, что китайские рабочие используют детский труд, а также о плохих еде и жилье, предоставляемых китайской компанией.



8 октября в Алматинской области группа местных жителей - работников ТОО "Citic Construction" избила граждан Китая, работающих в этом же ТОО. По данным пресс-службы ДП региона, предшествовал этому конфликт, произошедший 7 октября, когда во время выполнения дорожно-строительных работ по реконструкции автотрассы "Алматы -Усть-Каменогорск" между работниками данного ТОО произошел конфликт, переросший в драку. В результате чего одному из граждан КНР (К.Ж.) - этническому казаху, оформившему вид на жительство, были причинены телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью. Генконсул КНР в Алматы Гэн Липин в связи с произошедшими событиями выступила в СМИ с заявлением, передает Zakon.kz.



Гэн Липин пишет, что получила письмо от китайского рабочего с просьбой о помощи.



- В нем говорилось, что он является рабочим, занимающимся реконструкцией дорог в Казахстане. 8 октября несколько его товарищей по работе были избиты группой местных жителей, напавших не разбираясь, что к чему. Двое из товарищей получили серьезные переломы и были доставлены в больницу, и он надеется, что Генконсульство окажет им соответствующую помощь. Честно говоря, прочитав это письмо, я как Генконсул, почувствовала сильное беспокойство и гнев. Я переживаю за своих соотечественников, которые подверглись внезапной атаке. Тот факт, что этот инцидент случился в такой мирной и интернациональной стране как Казахстан, заставляет меня испытывать еще большее недоумение и огорчение. Надеюсь, что виновные будут наказаны в соответствии с законом, - написала генконсул.



Она указала на то, что многие репортажи в СМИ об этом инциденте не совпадают с реальностью, некоторые факты в них даже вымышленные.



- В этой связи я готова поделиться со СМИ реальными деталями дела, полученными от сотрудников Генконсульства, которые находились на месте произошедшего инцидента. Причиной вызванного инцидента послужило нарушение правил эксплуатации одним из местных рабочих, в результате чего была испорчена часть уже построенной дороги. Руководитель с китайской стороны в соответствии с правилами критиковал действия этого рабочего и потребовал все исправить, нарушитель был не доволен, и между сторонами завязался спор, в котором приняла участие часть других рабочих. В дальнейшем стороны примирились и спор утих. Однако утром следующего дня, когда китайские рабочие собирались на работу, их окружила толпа неизвестных и избила, в результате чего были травмированы многие китайские рабочие, - написала Гэн Липин.



Она выражает недоумение, откуда берутся новости о том, что китайские рабочие избили казахстанских рабочих, что китайские рабочие используют детский труд, а также о плохих еде и жилье, предоставляемых китайской компанией.



- В Китае говорят: "хочешь разбогатеть – проложи сначала дорогу" – эта истина была нами проверена на себе и стала одним из наших самых успешных опытов. Прибытие китайских предприятий в Казахстан для строительства дорог – это искренняя помощь нашему дружественному соседу, Казахстану, в улучшении инфраструктур и создании счастливого и благополучного будущего государства, которую приветствовали правительство Казахстана и большая часть казахстанцев. Буквально недавно в ходе своего государственного визита в Китай Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым вместе с Председателем КНР Си Цизньпином был достигнут ряд важных договоренностей, согласно которым в будущем Китай и Казахстан будут расширять области делового сотрудничества, тем самым принесут благополучие народам обеих стран, - отметила генконсул.



Она считает, что "будущее сотрудничество столкнется с теми или иными трудностями, включая те силы и лица, которые не рады дружественному взаимодействию Китая и Казахстана, не желают Казахстану стабильного развития, ищут удобный случай, чтобы спровоцировать и оклеветать правительства двух стран, мешают осуществлению китайско-казахстанских совместных проектов, пытаются замедлить процесс развития Казахстана".



- Но, я уверена, что Китай и Казахстан – это две великие нации, а дарованная нам предками мудрость обязательно поможет преодолеть все трудности и противостоять любым вызовам. Я еще больше уверена в том, что родившийся и выросший на Родине знаменитого философа и поэта Абая Кунанбаева, преисполненный мудростью и чувством справедливости, добрый и гостеприимный народ Казахстана умеет отличать хорошее от плохого и непременно имеет в душе свои весы для оценки истины, - отметила Гэн Липин.