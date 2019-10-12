Китай предложил несколько вариантов маршрута новой ж/д "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"

15:53 14.10.2019

Китай предложил несколько вариантов маршрута новой железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай", сообщает портал Podrobno.uz.



Об этом стало известно по итогам переговоров с членами делегации Государственного комитета по реформам и развитию КНР во главе с заместителем директора департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Чжэн Чипингом, которые на днях прошли в министерстве транспорта Узбекистана.



"Стороны обсудили ход реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай". Китайская сторона внесла предложения о возможных участках, где может пройти эта железнодорожная линия. Было отмечено, что железная дорога важна не только для одной страны, но и для развития всего региона в целом", – сообщили в минтрансе.



Кроме того, обсуждены вопросы увеличения объема мультимодальных перевозок между двумя странами, активное развитие совместных автомобильных перевозок.



Напомним, что новая железная дорога является кратчайшим путем из Китая в страны Европы и Ближнего Востока. По сравнению с действующими маршрутами, расстояние сократится на 900 км, время доставки грузов на 7-8 дней. По оценкам экспертов, перевозка грузов в объеме не менее 5 млн тонн в год может полностью покрыть расходы на строительство дороги.



Перспективность данного проекта демонстрирует уже налаженный автокоридор "Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент", который впервые позволил автоперевозчикам из Центральной Азии напрямую выходить на Китай.