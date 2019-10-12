Компании из США и Китая построят в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев

15:55 14.10.2019

Компании из США Epsilon Development Company и Китая China Petroleum Technology & Development Corporation (CPTDC, подразделение CNPC) построят в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации.



"11 октября в Ташкенте представители Epsilon и CPTDC обсудили с председателем Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана Бехзодом Исламовым вопросы проекта строительства комплекса по переработке горючих сланцев с месторождения Сангрунтау в Навоийской области Узбекистана", - говорится в сообщении.



Как отмечается, стороны договорились о разработке дорожной карты проекта и создании трехсторонней рабочей группы по его реализации. Проект позволит ежегодно производить до 1 млн тонн нефтепродуктов – бензина, авиакеросина, дизтоплива и базовых масел.



Напомним, что в октябре 2012 года российское ФГУП "Институт Атомэнергопроект" завершило для "Узбекнефтегаза" разработку предпроекта сооружения сланцеперерабатывающего завода на месторождении Сангрунтау. Проект ориентировочной стоимостью $600 млн предусматривал сооружение восьми установок твердого теплоносителя (УТТ-3000) мощностью по переработке 1 млн сланца в год каждый. В конце 2013 года "Узбекнефтегаз" объявил тендер по выбору лицензиара технологии переработки горючих сланцев. Однако конкурс был отменен из-за отсутствия предложений, а позднее узбекская сторона приостановила проект.