Курды впустили армию Асада в свои крепости - Манбидж и Айн-Исса

16:10 14.10.2019

Сирийская армия вошла в город Айн-Иса



Алексей Дегтярев



Сирийские правительственные войска зашли в город Айн-Исса в провинции Ракка в северной части арабской республики.

Мирное население встречает военных у въезда в город, передает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

"Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, в котором находится лагерь, где содержатся семьи боевиков (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*", – заявил собеседник РИА "Новости".



Он добавил, что этот город ранее контролировали курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF).

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, к вечеру сирийская армия вошла в город Манбидж, находящийся под контролем курдов