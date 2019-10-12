В Южной Корее найдена мертвой 25-летняя популярная кей-поп-певица Чхве Чжин Ри

16:26 14.10.2019

Актриса и певица из Южной Кореи 25-летняя Чхве Чжин Ри, экс-вокалистка кей-поп группы f(x) найдена мертвой в своем доме около Сеула.



Полицейские начали расследование обстоятельств смерти Чжин Ри, передает "Би-Би-Си". По одной из версий правоохранителей, девушка могла покончить с собой.



У нее было больше 5 млн подписчиков в Instagram, в 2009 году она начала выступать в составе f(x) и в 2015 году закончила карьеру певицы, чтобы сосредоточиться на актерской работе.





