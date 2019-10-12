В Киргизии изымут и заменят школьные учебники истории с упоминанием президента Бакиева. Не было такого...

16:33 14.10.2019

Книга с Бакиевым. Минобразования заменит учебник новым изданием



Министерство образования и науки планирует заменить учебник истории Кыргызстана за 9-й класс новым изданием. Так 24.kg прокомментировали сообщение читателя о том, что в книге по истории президентом по-прежнему называют Курманбека Бакиева.



"Учебник "История Кыргызстана" для 9-х классов издан в 2006 году. В 2017 году к этому учебнику было издано дополнительное пособие "Суверенный Кыргызстан", - отметили в ведомстве.



В 24.kg также обратился автор учебника Муратбек Иманкулов. Он подтвердил, что в старой редакции есть упоминание Курманбека Бакиева. "Тот учебник издавался в 2006 году. Бакиев тогда был президентом. В 2014 году книга была переиздана тиражом 50 тысяч экземпляров. В 2017-м также напечатано пособие на трех языках, тиражом 100 тысяч экземпляров. Там тоже нет упоминания Курманбека Бакиева", - пояснил он.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА