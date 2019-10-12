Турецкое наступление в Сирии: курды идут на сделку с Дамаском, чтобы защититься от этой атаки, - Guardian

16:38 14.10.2019

"Гардин" вместе со всеми СМИ Запада ругает президента США за турецкую операцию в Сирии: Трамп предал "курдских союзников США". Газету беспокоят два последствия: союз с курдами "режима Асада", а также бегство исламистов из заключения. Правда, в бегстве есть сомнения: есть только "фото женщин в никабах и детей, которые бегут через кустарник".



Турецкое наступление в Сирии: курды идут на сделку с Дамаском, чтобы защититься от этой атаки (The Guardian, Великобритания)



Операция Турции в Сирии

Соглашение о передаче пограничных городов достигнуто после того, как из лагеря сбежали 700 человек, связанных с ИГИЛ*.

Бетан Маккернан (Bethan McKernan)



Контролирующие северо-восток Сирии курдские силы пришли к соглашению с режимом Асада о приостановке длящегося пять дней кровавого турецкого наступления, сделав это после того, как 700 с лишним человек, связанных с "Исламским государством"* бежали из находящегося в зоне боевых действий лагеря временного содержания.



Согласно появившемуся в воскресенье вечером сообщению, при посредничестве России была достигнута сделка, в соответствии с которой контролирующие этот регион курдские боевики передадут Дамаску приграничные города Манбидж и Кобане.



Сирийские государственные СМИ сообщили, что подразделения армии президента Башара Асада перебрасываются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии на сирийской территории". Согласно неподтвержденным сообщениям, сделка между курдами и режимом будет распространяться на весь северо-восток Сирии.



"После всего произошедшего возникает впечатление, что курды брошены на произвол судьбы. Мы сделали все, что могли, мы взывали к международному сообществу… но ни к какому решению это не привело. Мы призывали все курдские организации продемонстрировать солидарность, но никто не слушал", - заявил на местном телевидении руководитель военного совета в Кобане Исмат Шейх Хасан (Ismat Sheikh Hassan).



Похоже, что это соглашение положит конец созданной пять лет назад полуавтономии курдских группировок на северо-востоке Сирии. Турецкая операция "Источник мира" началась в среду после того, как Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из этого региона.



Трамп не уточнил точные сроки ухода Америки из Сирии, однако в воскресенье министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) заявил, что остающиеся в стране 1 000 военнослужащих спецназа получили приказ "уйти как можно скорее с соблюдением мер безопасности", поскольку боевые действия между Турцией и Демократическими силами Сирии (одна из вооруженных группировок в Сирии, объединяющая в основном бойцов курдского происхождения - прим. ред.) начали создавать угрозу американским позициям.



Соединенные Штаты с 2015 года финансировали и обучали боевиков из Демократических сил Сирии, которые возглавляют курды, сделав ставку на то, что они будут воевать с ИГИЛ*. И действительно, в марте курдские отряды разгромили эту группировку, потеряв в боях примерно 11 000 человек.



Однако Турция заявляет, что самая крупная составляющая Демократических сил Сирии - Отряды народной самообороны (YPG) - есть не что иное, как террористическая группировка. Они ничем не отличаются от Курдской рабочей партии (известная всему миру под латинской аббревиатурой PKK, эта организация много лет возглавлялась ныне плененным Абдуллой Оджаланом - прим. ред.), которая на протяжении десятилетий ведет партизанскую войну против турецкого государства.



Решение Трампа оставить Демократические силы Сирии на произвол судьбы, после чего они неизбежно должны были подвергнуться ударам турецкой армии, раскритиковали даже самые стойкие сторонники президента, назвав это решение предательством военного партнера Америки. Они заявляют, что это приведет к гуманитарной катастрофе и к возрождению ИГИЛ* в условиях возникшего хаоса.



В воскресенье примерно 750 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*, бежали из лагеря для перемещенных лиц на северо-востоке Сирии.



Франция в связи с этим выразила свою озабоченность. Официальный представитель правительства Сибет Ндиайе (Sibeth Ndiaye) заявила на французском телеканале: "На сегодня я не знаю точно, кто те люди, которые бежали из лагеря. Но это вызывает тревогу у Франции с самого начала вооруженной интервенции".



Франция с 2015 года подвергается атакам джихадистов, многие из которых заявляют о своей принадлежности к ИГИЛ* или вдохновляются его идеологией. Париж выражает обеспокоенность, отмечая, что турецкое наступление приведет к усилению "Исламского государства"*.



В понедельник аппарат французского президента выступил с заявлением, в котором отметил, что принимает меры по защите французского персонала в Сирии. "В предстоящие часы будут приняты меры по обеспечению безопасности французских военных и гражданского персонала, находящихся в этой зоне в составе международной коалиции, воюющей с ИГИЛ* и осуществляющей гуманитарные действия", - говорится в этом заявлении.



Женщины и дети из бывшего "халифата" находились в безопасном месте в лагере Айн Исса. Когда в воскресенье турки начали обстреливать близлежащие территории, эти люди взбунтовались и прогнали охрану. Об этом рассказал Абдулкадыр Мвахед (Abdulkader Mwahed), руководящий гуманитарной работой в удерживаемой курдами части Сирии.



Находящийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что количество сбежавших составляет 100 человек. Он опубликовал фото женщин в черных никабах и детей, которые бегут через кустарник. Мужчин на этих снимках мало.



В лагере проживало около 13 000 человек, в том числе три сироты из Британии и британский вербовщик из ИГИЛ* Туба Гондал (Tooba Gondal).



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления заключается в создании тридцатикилометровой зоны безопасности на границе с Демократическими силами Сирии. Этого достаточно, чтобы турецкие приграничные селения оказались вне зоны поражения артиллерийского и ракетного огня.



Однако лагерь Айн Исса, а также удерживаемые курдами дороги и поселки к югу от зоны безопасности тоже подвергаются авиаударам и обстрелам. Воюющие на стороне Турции сирийские повстанцы продвигаются на юг и не хотят допустить, чтобы Манбидж перешел под контроль режима Асада, о чем сообщил боевик из зонтичной повстанческой организации Сирийская национальная армия (бывшая Свободная сирийская армия - вооруженная группировка антиасадовской оппозиции, поддерживавшаяся в 2011-2015 годах не только Турцией, но и всеми членами НАТО - прим. ред.). Согласно его сообщению, Турция начала обстреливать удерживаемый Демократическими силами Сирии город, находящийся к западу от Евфрата.



Еще один военный источник сообщил, что колонна из 40 турецких бронемашин пересекла границу с Сирией в районе пограничного перехода Джераблус и пошла на усиление турецкого наступления.



Выступая в воскресенье, Эрдоган отверг предложения о посредничестве с Демократическими силами Сирии и раскритиковал своих западных союзников по НАТО за то, что они заняли сторону террористической, как считает Турция, организации.



Эрдоган также назвал "дезинформацией" сообщения о бегстве боевиков ИГИЛ*, заявив, что она направлена на провоцирование США и других западных стран.



За пять дней турецкой операции свои дома в Сирии покинули около 130 000 человек. В Сирии погибли по меньшей мере 60 гражданских лиц, а в Турции 18. Произошло это в результате ответного обстрела турецких приграничных поселков Демократическими силами Сирии.



Согласно сообщениям одной правозащитной организации, Сирийская национальная армия без суда и следствия казнила девять гражданских лиц, в том числе женщину-политика. Однако эта организация заявила, что приказала провести расследование, а ее командиры обязаны "постоянно следить за своими бойцами на линии фронта, чтобы те не допускали никаких правонарушений".



С участием Хусейна Аккоша (Hussein Akkosh).



* - запрещено в России.