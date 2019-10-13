 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министр финансов Афганистана Каюми обвинен в коррупции. Был на содержании у частных фирм США
18:41 14.10.2019

Министр финансов ИРА Каюми получил $ 255 000 от американской фирмы – TOLOnews

Документы, которые попали в распоряжение TOLOnews, показывают, что исполняющий обязанности министра финансов - и главный советник президента Ашрафа Гани - Мохаммад Хумайон Каюми получил зарплату в $255 00 от частной фирмы в США в 2017 году, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Годом ранее, в 2016 году, г-н Каюми получил зарплату в $105 000 долларов от той же abhvs, находящейся в американском Институте эффективности государства, в то время как он был главным советником Гани.
Документы показывают, что Институт государственной эффективности (ИГЭ) был основан президентом Ашрафом Гани в 2013 году.
Также, согласно документам, в последние годы Институт госэффективности и афганское правительство совместно работали над несколькими проектами, которые увеличили доходы института.
Коэффициент доходности института показывает, что с 2016 года он увеличился втрое.
Чиновники из Integrity Watch Afghanistan (IWA) заявили, что их агентство не получило ни ответов на свои вопросы об институте, ни о том, как ИГЭ работает с афганским министерством финансов.
"Наши вопросы об Институте эффективности государства остались без ответа, и нет ясности в том, как Институт работает с Министерством финансов и правительством Афганистана", - сказал Насер Таймури, исследователь IWA в Кабуле.
"Правительство национального единства, в частности, филиал" Арг "(президентский дворец), не желают бороться с систематической коррупцией", - заявил экономист Шабир Башири. Далее он сказал, что "наоборот, это была одна из причин всех этих эпизодов, противоречащих национальным интересам страны".
Ряд законодателей в парламенте также заявили, что было бы противозаконно получать зарплату от иностранного юридического лица, когда он был советником президента Афганистана.
"Это не имеет законного места. Всем, кто работает в Афганистане, его пост должен быть понятен. Интересно, что он работал в Афганистане, а также за пределами Афганистана ", - сказал депутат Семен Баракзай.
Репортеры TOLOnews предприняли несколько попыток получить комментарий от Каюми, но безуспешно.
Глава его секретариата утверждает, что Каюми был советником президента в период с 2016 по 2017 год и не получал зарплату.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - aftag.info
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