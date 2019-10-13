|21:41 Скончался Управляющий директор по добыче нефти и газа НК "КазМунайГаз" А.Нурсеитов
21:32 Джучидизм елбасизма. "Улус Джучи и Сарайчик". Научная конференция в казахском Атырау
20:54 Почему в Казахстане все больше становится представителей ЛГБТ
20:52 Теории заговора и гнев улиц. Что стоит за кровавыми протестами в Ираке, - М.Беленькая
20:45 Требуем зарплату! Акимат Алматы прокомментировал забастовку рабочих
20:44 Россия формирует новый Ближний Восток, - Э.Биров
18:41 Министр финансов Афганистана Каюми обвинен в коррупции. Был на содержании у частных фирм США
16:38 Турецкое наступление в Сирии: курды идут на сделку с Дамаском, чтобы защититься от этой атаки, - Guardian
16:33 В Киргизии изымут и заменят школьные учебники истории с упоминанием президента Бакиева. Не было такого...
16:26 В Южной Корее найдена мертвой 25-летняя популярная кей-поп-певица Чхве Чжин Ри
16:10 Курды впустили армию Асада в свои крепости - Манбидж и Айн-Исса
15:55 Компании из США и Китая построят в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев
15:53 Китай предложил несколько вариантов маршрута новой ж/д "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
14:27 Избиение китайских рабочих в Алматинской области: генконсул КНР сделала заявление
14:25 Кавалер ордена Заида. Путин в ОАЭ
14:21 Батька Лукашенко назло Кремлю меняет имидж, чтобы дороже продаться Западу
13:29 В Казахстане введен полугодовой запрет на вывоз коров, овец и коз
12:23 21-летний Сомон (младший сын Рахмона) получил 1-ю запись о работе - замгендиректора заводов "ТАЛКО-Кабель"
12:08 Китайские археологи нашли в Внутренней Монголии руины дворцов погибшей в 12 веке Империи Ляо
11:07 Туркменистан заблокировал облако Google
10:54 Курды без боя сдали армии Асада город Табка
10:11 Олимпийская чемпионка 1992! гимнастка О.Чусовитина из Узбекистана пробилась на Олимпиаду 2020 года
10:07 "Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"
10:02 Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам
09:58 До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - Хиромон Бакозода
09:02 В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов
08:52 Москва надеется извлечь выгоду из турецкого наступления на севере Сирии, - Le Monde
08:34 США забыли в Сирии "ценных" боевиков ДАИШ
08:17 Найден "повесившимся" в парке популярный бишкекский краевед, организатор квестов - Егор Паньшин
08:10 Россия серьезно рискует, настолько доверясь Китаю, - А.Маслов
07:58 Малоимущим в Казахстане запретят брать кредиты
01:34 Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин
00:59 Вице-министрессу КазМинобраза Жакыпову уличилили в плагиате 52% диссертации
00:39 Узник замка БишСИЗО-1. Экс-кыр-през Атамбаев отказался выходить из тюремной камеры
00:23 Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб. Путин собрался к саудитам, - Н.Сурков
00:21 Эрдоган вмешался в аравийские планы Путина, - И.Субботин
00:20 Над Турцией нависла тень Геноцида армян 1915 года
00:10 Bloomberg: Нашествие беженцев на Европу? Эрдоган блефует
00:09 Уникальный экземпляр Корана XVI века пытались нелегально вывезти из Узбекистана в Кыргызстан
00:08 Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
|Требуем зарплату! Акимат Алматы прокомментировал забастовку рабочих
20:45 14.10.2019
32 сотрудникам задолжали более 18 млн тенге.
В акимате Алматы рассказали о причинах забастовки дорожных рабочих на развязке Рыскулова - Емцова, передает Zakon.kz.
По сообщению управления городской мобильности г. Алматы, ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А." выполняет работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с ул. Емцова. В подрядной организации рассказали, что в настоящее время имеется задолженность перед своими сотрудниками. Со стороны заказчика (Управление городской мобильности г. Алматы) оплата за фактически выполненные работы полностью произведена и задолженности перед подрядной организацией нет.
14 октября руководитель отдела контроля безопасности труда, управления социального благосостояния города Алматы выезжал на место. Работникам были даны разъяснения норм трудового законодательства.
По объекту строительства моста на пересечении пр. Рыскулова - уг. ул. Емцова у ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А." задолженность по заработной плате составляет 18,3 млн тенге перед 32 работниками. Период задолженности - с ноября месяца 2018 г. по май месяц 2019 г.
По данному факту инспекцией труда Алматинской области была проведена внеплановая проверка. Работодатель привлечен к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений. На сегодняшний день предписания не исполнены. Материалы проверок направлен в правоохранительные органы для принятия решения по ст. 152 УК РК.