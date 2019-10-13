Требуем зарплату! Акимат Алматы прокомментировал забастовку рабочих

20:45 14.10.2019

32 сотрудникам задолжали более 18 млн тенге.



В акимате Алматы рассказали о причинах забастовки дорожных рабочих на развязке Рыскулова - Емцова, передает Zakon.kz.



По сообщению управления городской мобильности г. Алматы, ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А." выполняет работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр. Рыскулова с ул. Емцова. В подрядной организации рассказали, что в настоящее время имеется задолженность перед своими сотрудниками. Со стороны заказчика (Управление городской мобильности г. Алматы) оплата за фактически выполненные работы полностью произведена и задолженности перед подрядной организацией нет.



14 октября руководитель отдела контроля безопасности труда, управления социального благосостояния города Алматы выезжал на место. Работникам были даны разъяснения норм трудового законодательства.



По объекту строительства моста на пересечении пр. Рыскулова - уг. ул. Емцова у ТОО "Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А." задолженность по заработной плате составляет 18,3 млн тенге перед 32 работниками. Период задолженности - с ноября месяца 2018 г. по май месяц 2019 г.



По данному факту инспекцией труда Алматинской области была проведена внеплановая проверка. Работодатель привлечен к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений. На сегодняшний день предписания не исполнены. Материалы проверок направлен в правоохранительные органы для принятия решения по ст. 152 УК РК.