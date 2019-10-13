Почему в Казахстане все больше становится представителей ЛГБТ

20:54 14.10.2019 По каким причинам может происходить нарушение половой идентификации у детей и подростков и на какие признаки следует обратить внимание.



В последние годы для западных стран поменять пол в детском возрасте становится обыденным явлением. В богемных тусовках зарегистрировано уже аномальное число случаев, когда девочек перекраивают в мальчиков и наоборот. Смену пола гордо называют свободой выбора или самоидентификацией. Вопрос, в каком теле жить дальше, родители оставляют на усмотрение детям. Мода на такое самовыражение и смену пола иногда достигает абсурда. Не учитывают даже родительское мнение. К чему может привести подобное воспитание, а так же о том, на что родителям следует, прежде всего, обратить внимание, чтобы не вырастить из своего ребенка представителя ЛГБТ, в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала заместитель директора Центра психического здоровья (ЦПЗ) Алматы Жанна Сабиргалиева.



- Сейчас во многих западных странах особенности гендерной политики привели к тому, что гомосексуальные семьи воспитывают приемных детей, и даже стараются не идентифицировать пол ребенка до определенного возраста. То есть ребенок может считать себя хоть мальчиком, хоть девочкой и вести себя соответственно, и никто не имеет права ему в этом препятствовать. К чему, на ваш взгляд, может привести подобное воспитание?



- Наверное, удобнее было бы сказать, что все это ведет к свободе выбора, но я не могу с уверенностью согласиться, что это правильное решение и какой-то демократический подход. В любом случае воспитание ребенка никто не отменял, и, прежде всего, оно конечно же имеет начало в семье. Здесь все же зависит от того, какой авторитетностью будут обладать родители, и какое влияние они будут оказывать на детей.



Наверное, я все же больше склонна к классическим методам воспитания. То есть, если это девочка, то она соответственно должна одеваться и вести себя как девочка, и этому должны уделять большое внимание оба родителя – и мама, и папа. Но все же большую роль в воспитании дочери должна играть мама. Точно также, как и в воспитании мальчика, которого воспитывают, как будущего мужчину - отца семейства.



- Не получится ли, что с таким подходом к воспитанию, как на западе, эти дети, когда вырастут, просто будут психически неполноценны?



- Говорить о том, что они будут психически неполноценны, думаю нельзя. Видимо там, наверное, больше свободы дается детям и подросткам, потому что к этому склоняется сама ментальность этих стран. И одним из показателей демократии там считается право на свободу выбора, в том числе и выбора пола. Но это не значит, что все дети обязательно захотят сменить пол. Есть ведь немало случаев, когда даже в семьях гомосексуалистов вырастают люди с вполне нормальной половой идентификацией.



- Чем, на ваш взгляд, объясняется столь повышенный интерес к теме гендерной идентификации? Почему во всем мире становится все больше людей, не признающих себя представителями того пола, с каким они родились?



- Людям вообще интересно все то, что "ненормально" и необычно. И когда они видят неординарных личностей, например, девушек одетых как парни и кротко подстриженных, или напротив, парней, которые выглядят несоответственно своему полу, это всегда привлекает внимание. Особенно, если эти люди идут по подиуму на каком-нибудь модном показе. А ведь сейчас и на телевидении, и в социальных сетях появляется все больше видеороликов и телепрограмм, где молодые люди мужского пола демонстрируют одежду и поведение другого пола.



И это сейчас, как говорится, в тренде. Все это очень широко публикуется и обсуждается. То есть это смотрибельно и, конечно, очень выгодно для шоу-бизнеса. А у нас сейчас, то есть у самого общества и особенно у молодежи, мышление "коммерциализируются" и ценится все, что продаваемо. И при этом людей сейчас влечет все то, что находится за рамками классики. То есть преобладает некий неоклассицизм. И эта тема транссексуализма все же остается горячо обсуждаемой. Да, большинство людей это осуждает, но тем не менее, смотрят все эти программы, обсуждают и комментируют.



- То есть мода на нетрадиционную сексуальную ориентацию может напрямую влиять на развитие личности в плане половой идентификации?



- Конечно, никто из матерей или отцов не хотел бы, чтобы их ребенок сменил пол. Но сейчас подходы к воспитанию значительно изменились. Родителей на сегодняшний день больше занимают финансовые вопросы, как бы одеть покрасивее свое чадо и купить ему современный гаджет, который бы по техническим характеристикам не уступал бы устройству у другого ребенка. А потому и главными "воспитателями" ребенка становятся не родители, а интернет. И при этом в соцсетях и по телевидению постоянно распространяется информация о том, что в семьях известных актеров тоже есть члены семьи, которые идентифицируют себя с представителями другого пола. Также сейчас многие знаменитые спортсмены, певцы, актеры и даже политики на весь мир объявляют каминг-аут. Конечно все это влияет на сознание подрастающего поколения, которое, сожалению берет это за основу чтобы хоть как-то отличиться.



То есть мода на нетрадиционную сексуальную ориентацию действительно может повлиять на развитие личности. Но, на мой взгляд, это происходит только до какого-то определенного момента, когда сознание у подростка еще на стадии формирования. Когда он еще носит в себе мысль о том, что, может, действительно это попробовать ради интереса. То есть он думает: "раз знаменитому спортсмену или певцу эта тема интересна, значит и мне это может помочь как-то выделиться из толпы". Но потом, по мере взросления и становления психики, по мере созревания у многих молодых людей все встает на свои места и данный вопрос уже отпадает. То есть, здесь большую роль играют физиологические особенности, и в большинстве случаев природа берет свое. Так как мужчине все же нужна женщина, а женщине – мужчина.



- Но, как видно, природа берет свое не у всех. Иначе откуда берется столько представителей ЛГБТ даже в Казахстане?



- Причины бывают разные. Это не только издержки родительского воспитания и широкое рекламированием этого, скажем так, "патологического" поведения. Это может быть и своего рода вызов обществу, так называемый протест. Потому что, наверное, у каждого второго представителя ЛГБТ в детстве или юношеском возрасте была какая-то психотравмирующая ситуация, которую они до сих пор не разрешили и носят в себе. И она по-прежнему кажется им не разрешимой. Например, бывают случаи, когда в детстве или юношеском возрасте у девочки отец был тираном или склонял к сожительству свою же дочь или падчерицу. Все это, конечно же, отражается на сознании и мировосприятии у девушки, которая в последующем боится мужчин, боится повторения "этого ужаса". Поэтому, естественно, она ищет защиту у представительниц своего пола.



А бывают случаи когда девушка длительное время не востребована, не интересна мальчикам, и на этом фоне происходит формирование таких некоррегируемых идей, когда она начинает считать, что некрасива, что ее никогда не полюбят юноши, что она им не нужна. И такая девушка начинает искать внимание и любовь у представительниц своего же пола. То есть это те люди, что не имели возможности или не посчитали нужным обратиться к психологу для того, чтобы вовремя решить эту проблему, предпочтя выступить под флагом ЛГБТ только для того, чтобы быть востребованным если не у противоположного пола, то хотя бы у своего.



- То есть в большинстве случаев гомосексуальность не врожденная, как часто говорят представители ЛГБТ, а приобретенная?



- Я не могу сказать, что в большинстве случаев она приобретенная, но есть немало случаев, когда все-таки воспитание и социум влияют на формирование поведенческой сферы этих людей. Бывает, родители говорят - рос нормальным мальчиком, росла нормальной девочкой, хорошо училась в школе, дружила с представителями противоположного пола, а именно в период полового созревания, подросткового криза они заметили, что их дочь или сын стали меняться. То есть девочка стала имитировать поступки мальчиков, стала играть в основном с игрушками, которые имею мужское направление, перестала интересоваться платьями и косметикой.



К счастью, в наше время родители к этому стали относиться уже насторожено, потому что проинформированы благодаря СМИ и социальным сетям, и уже знают, на что следует обратить внимание. Если еще до недавнего времени родители обращались к нам за помощью, когда юноше исполнилось уже 18-20 лет, то сейчас приходят, когда ребенок еще маленький, но они замечают, что их сын, например, играет только с девочками. Или был замечен, когда переодевался в мамину одежду или пытался примерить на себя ее нижнее белье.



- И что в таких случаях нужно сразу вести ребенка к психиатру?



- Конечно, не обязательно его сразу к психиатру вести. Прежде всего, нужно поговорить с ребенком. Попытаться мягко расспросить: зачем он это делает, что его интересует. Надо обязательно обозначить круг его интересов. Нужно именно вникнуть, понять и расположить ребенка к себе, обязательно сформировать доверительные отношения. И ни в коем случае нельзя за это наказывать и применять какие-то карательные меры. То есть нужно вникнуть и посмотреть – может быть, действительно ребенок ищет в этом выход из какой-то ситуации. Может быть, какая-то проблема прячется за всем этим. Ведь, как правило, если вовремя не вмешаться, дети так и вырастают с этой проблемой. Поэтому все эти проблемы изначально нужно решать. А для этого нужно формировать доверие, чтобы ребенок раскрылся.



Конечно, в таких случаях родители, прежде всего, должны подключить психолога. Причем обратиться именно к тому специалисту, который сможет расположить к себе ребенка. В противном случае они сформируют у него протест на его поведение в последующем. И такой ребенок соответственно потом ни с родителями не будет общаться, ни с представителями психологической помощи, потому что у него изначально будет сформировано враждебное отношение к ним.



Владимир Демидов Источник - Zakon.kz

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