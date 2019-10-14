 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джучидизм елбасизма. "Улус Джучи и Сарайчик". Научная конференция в казахском Атырау
21:32 14.10.2019

Вторник 15.10.2019 00:32 ast
21:32 msk

О роли Золотой Орды в современной истории рассказали ученые в Атырау
Приветствуя участников международной конференции аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что подобные встречи дают новый импульс к познанию истории
14.10.2019 / политика и общество

В Атырау проходит международная научно-практическая конференция "Улус Джучи и Сарайчик", сообщает региональная служба коммуникации.

На конференции собрались ученые из Турции, Германии, России, Китая. А также известные казахстанские ученые, исследователи истории. Главная цель конференции – ознакомиться с новыми, ранее неизвестными, страницами истории могущественного средневекового государства, существовавшего на территории Евразии – Улус Джучи.
Академик НАН РК,руководитель центра гуманитарных исследований "Рухани жаңғыру" Хангельды Абжанов отметил историческую важность данного мероприятия. ​ Это возможность еще раз осмыслить роль государстваУлус Джучи (Золотой Орды) в развитии истории современного Казахстана.

Проводима в Атырау международная конференция ученых одна из многих мероприятий приуроченных празднованию юбилейной даты Золотой Орды. В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал празднование 750-летия Золотой Орды. Несколько ранее, выступая на Международном туристическом форуме "Ұлытау-2019", назвал Улытау "золотой колыбелью казахского народа, свидетелем почитаемой казахстанцами истории". Глава государства также отдельно упомянул историческую роль Жошы-хана, основателя Золотой Орды.
Ученые, исследователи истории рассказали о роли золотоордынского периода в истории Казахстана, его изучении, значении исторических знаний для современного человека. На территории Казахстана имеется огромное количество письменных источников и культурных памятников, связанных с Золотой Ордой. Отдельно стоит отметить городище Сарайшык – одна из столиц Золотой Орды, где были похоронены ордынские ханы Тохта и Азь Жанибек, а позже – казахские ханы Жанибек и Касым.
Приветствуя участников международной конференции аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что подобные встречи дают новый импульс к познанию истории.

- Мы должны знать те факты, которые по разным причинам были недоступны до сегодняшнего дня широкой общественности. Это дает возможность взглянуть на те или иные исторические события под разными углами. Найти консенсус, понимание тех процессов, которые сложились на геополитическом пространстве. Это даст возможность, оценивая их, принимать решения в сегодняшних реалиях и заложить основы для будущего развития наших стран, - сказал Нурлан Ногаев.

Казахстанские и зарубежные исследователи поделилась новыми историческими документами и фактами, которые долгие годы хранились в музеях и архивах многочисленных стран. А присутствующие на конференции студенты и преподаватели получили колоссальную информацию, которая будет полезна для осмысления исторических фактов. И заставит взглянуть на события прошлого под другим углом.

Источник - atyrau.gov.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571077920
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