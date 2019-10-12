Скончался Управляющий директор по добыче нефти и газа НК "КазМунайГаз" А.Нурсеитов

21:41 14.10.2019

Ушел из жизни Управляющий директор по добыче нефти и газа АО НК "КазМунайГаз" Нурсеитов Абат Акмуканович

Абат Акмуканович всегда отличался трудолюбием, душевной добротой, компетентностью и преданностью своему делу. Он был примером открытости, надежности и высокого профессионализма



12 октября 2019 года в возрасте 56-ти лет безвременно ушел из жизни Управляющий директор по добыче нефти и газа национальной компании "КазМунайГаз" Нурсеитов Абат Акмуканович.

Абат Акмуканович родился 13 мая 1963 года в Атырауской области. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт. Начав трудовой путь в качестве простого рабочего, добился карьерных высот в нефтегазовой отрасли.

Посвятивший всю свою жизнь нефтегазовой индустрии Казахстана, в разные годы занимал руководящие должности в таких компаниях, как "Кумколь-Лукойл", "Тургай-Петролеум", "ЛУКОЙЛ", "Разведка и Добыча "КазМунайГаз", "Самрук-Казына", НК "КазМунайГаз".

За вклад в развитие страны был удостоен орденом "Құрмет", медалями "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл", "Қазақ мұнайына 100 жыл", "Қазақ мұнайына 120 жыл".

Абат Акмуканович всегда отличался трудолюбием, душевной добротой, компетентностью и преданностью своему делу. Он был примером открытости, надежности и высокого профессионализма. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с его безвременной кончиной.



Коллектив АО НК "КазМунайГаз"

12.10.2019