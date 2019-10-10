26 женщин обвиняют Дональда Трампа в "нежелательных сексуальных контактах", - Le Figaro

00:04 15.10.2019

10 октября 2019 г.

Хлоя Фридман | Le Figaro



"В книге "Все президентские женщины: Дональд Трамп и формирование хищника", которая выйдет 22 октября, журналисты Барри Левайн и Моника эль-Фейзи рассматривают отношения между президентом США и женщинами. И раскрывают десятки новых отягчающих свидетельств", - пишет Le Figaro.



"(...) В общей сложности, 43 женщины обвиняют президента США в "ненадлежащем поведении". 26 из них говорят, что глава государства навязал им "нежелательные сексуальные контакты". Предполагаемые сексуальные домогательства, судя по всему, происходили незадолго до помолвки Дональда Трампа и Мелании Кнаусс, будущей первой леди Соединенных Штатов. Уже столкнувшись с показаниями 20 женщин, президент сейчас находится под бременем новых обвинений. Среди них история Карен Джонсон", - говорится в статье.



"Инцидент произошел в канун Нового 2000 года. Дональд Трамп праздновал это событие в обществе многих гостей в своем имении Мар-а-Лаго, штат Флорида. Муж Карен Джонсон почувствовал себя плохо и ушел, а 30-летняя женщина перед уходом отправилась в туалет. "Я не разглядела его (Дональда Трампа) в темноте, - рассказала она в отрывке, опубликованном журналом Esquire в среду, 9 октября. - Я просто шла в туалет. Меня схватили и подтолкнули к стенному ковру, и это был он. Я была высокой девушкой, у меня были каблуки 15 сантиметров. Но он сильный, и он просто заключил меня в объятия".

Потом она добавила: "Мне было так страшно из-за того, кем он был ... [...] В данной ситуации у меня не было права голоса". Магнат недвижимости "схватил ее за руку" и заявил: "Вы должны помочь мне попрощаться с гостями". "Поэтому я стояла рядом с ним, пока он провожал некоторых гостей до двери, - вспоминает она. - Я боялся сказать, что случилось. Я даже не знаю, как это произошло".



"После предполагаемого насилия Дональд Трамп якобы преследовал ее по телефону в течение двух недель (...)", - говорится в публикации.

"(...) Она сказала ему, что должна заботиться о своем умирающем муже. "Не беспокойся об этом, ты вернешься в шесть", - ответил ей на это Дональд Трамп. Карен Джонсон, как сообщается, много раз отказывалась от авансовых сумм со стороны будущего президента. Она четвертая женщина, которая обвиняет президента в сексуальном насилии в его особняке в Мар-а-Лаго, и двадцать третья, которая обвиняет его в прикосновениях сексуального характера. После дела со Сторми Дэниэлс Дональд Трамп, очевидно, столкнется с новыми штормами", - отмечает автор статьи.



Источник: Le Figaro