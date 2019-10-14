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Нефть северо-востока Сирии может достаться России, - "НГ"
00:27 15.10.2019

Курдские силы пошли на сделку с армией Башара Асада

Бойцы сирийской военной оппозиции на борту турецкого бронетранспортера чувствуют себя уверенно. Фото Reuters
Переход самоуправляемых северных районов Сирии под контроль центрального правительства поставил вопрос о том, на каких условиях курдские военизированные формирования согласились "сдать" эти позиции официальному Дамаску. В зоне их влияния находятся крупнейшие в Арабской Республике нефтяные месторождения, которые, как говорят опрошенные "НГ" эксперты, и могли стать разменной монетой в переговорах между сирийским правительством и Россией с одной стороны, и курдскими командирами – с другой.
Волна сообщений 14 октября о том, что курдская автономная администрация пошла на сделку с силами президента Башара Асада, чтобы предотвратить турецкую военную операцию "Источник мира", едва не затмила повестку государственного визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. По согласованию с командованием "Демократических сил Сирии" (ДСС) – многонационального военного альянса с численным преобладанием курдов, части сирийской правительственной армии заняли 14 октября ряд городов в находившихся ранее под контролем ДСС северных районах страны. Это ознаменовало серьезный сдвиг в сирийском конфликте и крах американской военной стратегии в Арабской Республике.

Поиск точек соприкосновения между курдскими отрядами народной самообороны (ОНС), которые являлись основной частью ДСС, и официальным Дамаском велся и раньше, но стороны не сходились в том, должен ли существовать самоуправляемый курдский регион на севере Сирии.
Однако сами ДСС, которые долгое время были опорой США в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) и другими радикальными группировками, скорее всего будут расформированы. Сирийское государственное агентство SANA распространило заявление Совета арабских племен с призывом к арабским бойцам ДСС покинуть альянс и примкнуть к сирийской правительственной армии, поскольку она, как отмечается в сообщении SANA, "является единственным гарантом, способным защитить сирийскую границу и противостоять любому внешнему нападению". "Племена выразили единую позицию, отвергающую и осуждающую турецкую оккупацию сирийской территории, которая привела к разрушению городов и гибели ни в чем не повинных мирных жителей, в частности детей и стариков", – также говорится в материале агентства.

Бойцы ОНС намерены обеспечивать безопасность северных районов совместно с армией Асада. По сообщению ряда источников, вклад в сделку между официальным Дамаском и курдскими формированиями внесла российская сторона. Даже сообщалось, что встреча, на которой было заключено соответствующее соглашение, проводилась на российской базе Хмеймим в провинции Латакия. На первый взгляд это создает конфликтную ситуацию между Россией и Турцией – партнерами по астанинскому формату сирийского урегулирования. Но, выступая 14 октября на брифинге в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия практикует "позитивный подход" и проблем с продвижением турецких сил быть не должно. Однако вполне очевидно, что с учетом вступления в игру сирийской армии создать буферную зону вдоль всей границы с Сирией туркам не удастся.

Более того, в одном из сообщений курдской автономной администрации говорится, что соглашение с сирийским правительством "позволит освободить все оккупированные турецкими властями и сражающимися на их стороне наемниками сирийские районы, включая Африн". Африн был курдским анклавом на северо-западе Сирии, который захвачен Турцией и лояльными ей силами оппозиции в 2018 году. Иными словами, с возвращением северных районов под контроль правительственной армии вооруженный конфликт вряд ли закончится, однако, что примечательно, будет проходить уже без какого-либо участия американских военных советников. Выступая на передаче "Лицом к нации" в эфире телеканала CBS, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что его ведомство начинает "преднамеренный вывод войск" из Северной Сирии. Это, по его словам, часть плана США по перегруппировке войск в регионе.

Вашингтон может сделать Дамаску и Москве не только политическую уступку, но и экономическую – в том случае, если его силы полностью покинут весь северо-восток Сирии. Под контролем ДСС, как известно, находятся крупнейшие в стране месторождения нефти.
В разговоре с "НГ" исследователь курдов, автор книги "Курды Северной Сирии" Владимир ван Вильгенбург допустил, что эти ресурсы на северо-востоке страны могли стать предметом переговоров между курдскими формированиями и Дамаском. "Однако большинство месторождений находится далеко от (сирийско-турецкой. – "НГ") границы", – пояснил эксперт. А в этих районах по состоянию на 14 октября еще оставались американские военные. Тем не менее ситуация все равно создает окно экономических возможностей для Дамаска и соответственно для Москвы.

Более того, сами ДСС не были против торговли с центральным правительством – даже в то время, когда вопрос об уходе американского контингента не стоял так остро. В феврале 2019 года газета Wall Street Journal сообщила, что ДСС поставляют нефть сирийской компании Qatirji Group, которая находится в черных списках США и ЕС за поддержку Асада.

С гипотезой о том, что нефть могла стать предметом торга между правительством в Дамаске и курдами, в разговоре с "НГ" согласился и директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Moscow Policy Group Юрий Бармин. "Нефтяные месторождения – основное преимущество ДСС, которое они могут обменять на выгоды политического характера", – отметил эксперт.
Но, по словам Бармина, развертывание сирийских войск вдоль границы с Турцией выглядит планом, который был изначально согласован с Анкарой. "Думаю, не было расчета на то, что план Эрдогана по созданию большой буферной зоны вдоль всей сирийско-турецкой границы будет реализован, – заявил "НГ" эксперт. – Все, что происходит сейчас, укладывается в контекст Аданского договора (заключен Турцией и Сирией в 1998 году. – "НГ"), потому что в рамках этого документа турки имеют право на трансграничные лимитированные операции. Думаю, это как раз было согласовано с Москвой". Бармин называет сделку между курдами и Дамаском выгодной турецкому правительству: переход северных районов Сирии под контроль Асада, вероятно, будет означать крах курдских планов по созданию широкой автономии, а именно она рассматривалась Анкарой как одна из основных угроз для национальной безопасности.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
14.10.2019

Источник - ng.ru
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