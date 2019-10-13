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The Guardian: история независимости Каталонии, а также ответ на вопрос "и что теперь?"
01:56 15.10.2019

Газета рассказывает о борьбе Каталонии за независимость, из-за которой девять местных политиков получили сроки от 9 до 13 лет. Ясно одно: в Европе Евросоюза, в свое время обещавшего убрать все проявления национализма, сепаратизм по-прежнему остается серьезной проблемой.

The Guardian (Великобритания): история независимости Каталонии, а также ответ на вопрос "и что теперь?"

Каталония должна остаться в Испании?

Сегодня, когда Верховный суд Испании вынес приговор 12 лидерам сепаратистов, мы взглянем на историю развития этого движения.

Сэм Джонс (Sam Jones)

В понедельник Верховный суд Испании объявил свой вердикт по знаковому делу в отношении 12 каталонских лидеров, обвиненных в подстрекательстве к мятежу, подрывной деятельности и растрате государственных средств в связи с их причастностью к неудачной попытке двухлетней давности добиться независимости для Каталонии.

С девяти человек обвинения в мятеже были сняты, но их осудили по менее серьезным статьям о подрывной деятельности и растрате государственных средств.

Как развивалось в последние годы это движение за независимость, и почему некоторые из его ключевых руководителей оказались на скамье подсудимых?

Почему некоторые каталонцы хотят независимости?

В последнее десятилетие все громче раздаются призывы к независимости со стороны тех каталонцев, которые считают, что их богатый регион имеет моральное, культурное и политическое право на самоопределение, и что он уже давно вкладывает в испанскую экономику намного больше, чем получает взамен.

Но хотя правительства Каталонии разных составов настойчиво заявляли, что требуя независимости, они выступают от имени всех каталонцев, опросы общественного мнения неизменно показывают, что количество сторонников и противников независимости примерно одинаково.

Выступающие за независимость партии сумели набрать 50% голосов на региональных выборах. Между тем, число выступающих за отделение от Испании, достигшее рекордного показателя в 48,7% в октябре 2017 года, в настоящее время составляет 44%, а 48,3% каталонцев против независимости.

Всегда ли вопрос независимости был ключевым в каталонской политике?

Некоторые каталонцы давно уже мечтают о независимости, однако на первый план данный вопрос вышел только в последние годы. В 2010 году за отделение выступало примерно 20%.

Призывы к отделению усилились, когда Испания вошла в полосу болезненного и продолжительного экономического кризиса. Тогдашний президент Каталонии Артур Мас (Artur Mas) стал выступать за независимость в 2011 году, когда было очень сильно возмущение политикой жесткой экономии, которую проводила его правоцентристская коалиция "Конвергенция и Союз". Критики обвиняли Маса в циничном маневрировании и в попытках перенацелить это возмущение на центральное правительство в Мадриде.

Многих жителей региона также возмутило решение испанского конституционного суда от 2010 года об отмене и изменении формулировок в Положении об автономии Каталонии от 2006 года, которые давали региону больше независимости.

Как правительство Каталонии разных составов пыталось добиться независимости?

Если коротко, то путем проведения двух референдумов в нарушение испанской конституции 1978 года, которая основана на "нерасторжимом единстве испанской нации".

В ноябре 2014 года правительство Артуро Маса провело символический и ни к чему не обязывающий референдум о независимости вопреки постановлению конституционного суда Испании, который объявил голосование незаконным. Тогда более 80% участников проголосовали за независимость. Но в референдуме участвовало всего 2,3 из 5,4 миллиона каталонских избирателей, имеющих право голоса. Впоследствии Масу на два года запретили занимать государственные должности.

Спустя три года правительство преемника Маса, господина Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont) проигнорировало предостережения испанского правительства и конституционного суда страны, продолжив настаивать на проведении референдума. Выступавшим за независимость партиям в начале сентября 2017 года удалось провести в региональном парламенте закон о референдуме, несмотря на яростные возражения оппозиционных депутатов, которые заявляли, что обычные процедуры полностью проигнорированы. Конституционный суд страны впоследствии отменил этот закон.

Испанское правительство во главе с тогдашним премьером Мариано Рахоем (Mariano Rajoy) также требовало отменить голосование и направило в Каталонию тысячи полицейских.

Проведенный 1 октября 2017 года референдум был отмечен насилием, потому что испанская полиция пыталась остановить его силовыми методами. По данным правительства Каталонии, при явке в 42% (почти половина избирателей, несмотря на призывы Мадрида остаться дома - прим. ред.) около 90% участников проголосовали на независимость.

О действиях полиции написали и рассказали СМИ всего мира, что навредило репутации Испании, а референдум вверг страну в самый серьезный с момента возвращения к демократии политический и конституционный кризис.

Что было дальше?

Спустя девять дней Пучдемон подписал декларацию о независимости, однако предложил отложить ее вступление в силу на два месяца в целях проведения диалога. Тем не менее, выступавшие за независимость каталонские депутаты 27 октября 2017 года провели голосование и в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании, хотя это заседание бойкотировали десятки депутатов от оппозиции.

Менее чем через час испанский сенат утвердил применение статьи 155 конституции, что позволило правительству Рахоя взять на себя прямое управление Каталонией, отправить Пучдемона в отставку и назначить внеочередные региональные выборы.

На декабрьских выборах три партии, выступавшие за независимость Каталонии, получили 47,7 процента голосов и 70 мандатов из 135 мандатов в региональном парламенте. Но главным победителем стала правоцентристская партия "Граждане", выступавшая за единство страны. Она получила 37 мест.

Прямое управление отменили в июне 2018 года, когда к присяге было приведено новое правительство Каталонии.

Каковы правовые последствия референдума?

Два ключевых члена правительства Пучдемона и два ведущих борца за независимость Жорди Куишарт (Jordi Cuixart) и Жорди Санчес (Jordi Sanchez) были арестованы, и им предъявили обвинения.

Девятерых из 12 подсудимых, включая Куишарта, Санчеса, бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса (Oriol Junqueras) и бывшего спикера каталонского парламента Карме Форкадель (Carme Forcadell) обвинили в подстрекательстве к мятежу, что грозило им 25 годами лишения свободы.

Пучдемон и трое бывших министров его кабинета бежали в Бельгию, чтобы избежать ареста.

Что будет дальше?

Это большой вопрос. Движение за независимость Каталонии всегда отличалось мирным характером. Президент региона Ким Торра (Quim Torra) призвал каталонцев ответить на вынесенный приговор "мощной демонстрацией ненасильственного гражданского неповиновения".

Однако ожидается, что так называемые комитеты в защиту республики прибегнут к более активным действиям, включая перекрытие автомагистралей и железных дорог.

В конце сентября полиция Барселоны арестовала девять человек, связанных с комитетами в защиту республики, которые якобы планировали диверсии на объектах каталонской инфраструктуры. Семь из них остаются под арестом, и их обвиняют в принадлежности к террористической организации и в хранении взрывчатых веществ.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес (Pedro Sanchez) занял более примирительную позицию в вопросе независимости, чем Рахой, однако исключил возможность проведения референдума и подчеркнул, что любые переговоры должны проходить в соответствии с конституцией.

Санчес предупредил, что новое правительство при необходимости может применить 155-ю статью конституции, однако наряду с этим заявил о необходимости мирного сосуществования в Каталонии.

Между тем, после референдума движение за независимость утратило прежний потенциал. Если Пучдемон, Торра и прочие настаивают на сохранении давления на Мадрид и на продолжении движения к независимости, то "Левые республиканцы Каталонии" выступают за менее конфронтационный и более прагматичный подход.

Каким бы ни был вердикт Верховного суда, найти ответы на каталонский вопрос, как и всегда, вряд ли удастся.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571093760
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