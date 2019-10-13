 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четыре условия МВФ для Таджикистана: принять нельзя отказаться? - "РО"
08:25 15.10.2019

Международный валютный фонд (МВФ) представил правительству страны свою новую программу для Таджикистана, связав ее с выполнением нескольких условий.

И теперь, "правительство Таджикистана должно дать ответ, согласно оно на это или отказывается". И это в положении, когда с 2015 года по настоящее время Таджикистан стремится получить финансовую поддержку и льготные кредиты этого международного финансового института.
Представление новой программы происходит в рамках завершения визита делегации МВФ в Таджикистан под руководством Падамджа Ханделвал, когда 9 октября были опубликованы четыре стратегические рекомендации МВФ правительству. Среди них:
• Финансовая консолидация для обеспечения стабильности бюджета и снижения кредитных рисков;
• Обеспечение большей гибкости обменного курса и улучшение операций на валютных рынках.
• Укрепление основ денежно-кредитной политики для поддержки перехода к таргетированию инфляции.
• Продолжение реформ финансового сектора (в том числе урегулирование проблем неплатежеспособных банков) для восстановления доверия.

Четвертая рекомендация МВФ касается ситуации с нерешенностью проблем с "Агроинвестбанком" и "Тоджиксодиротбанком", которая продолжается вот уже три года. Оба эти банка не могут погасить депозиты своих клиентов с 2016 года. В феврале 2017 года правительство Таджикистана выделило на их спасение "Точиксодиротбанку" 2 миллиарда 250 миллионов сомони, а "Агроинвестбанку" - 1 миллиард 70 миллионов сомони, но проблемы с платежеспособностьюэтих банков не были решены.
Собеседник Радио Озоди заявил 10 октября, что новая программа уже подготовленаи "правительство Таджикистана должно решить, согласно оно на эти условия или нет".

По его словам, предлагаемая программа включает в себя несколько "списков реформ". Ожидается, что Душанбе получит до 220 миллионов долларов в виде льготных кредитов от МВФ, если правительство Таджикистана примет эти условия и обязуется выполнить эти реформы.
Ответа от правительства Таджикистана по поводу этой программы МВФ и условий ее получения еще не поступало. Попытки Радио Озоди понять позицию правительства страны по этим вопросам оказались безрезультатными.
Ответственный сотрудник МВФ не уточнил количество и название реформ, осуществление которых организация требует от Таджикистана, толькодобавил, что эти реформы связаны с важными секторами экономики страны, такими как энергетика, финансы и налоговая политика, которые нуждаются в реформе.

Международный валютный фонд поддержал усилия правительства Таджикистана по снижению потерь в энергетической сфере, в том числе за счет повышения тарифов на использование электричества.
"Реформы государственной энергетической компании, включая ежегодное повышение цен на электроэнергию для пользователей, помогли сократить потери в данном секторе", - говорится в заявлении МВФ.
Цены на электроэнергию в Таджикистане растут в течение последних трех лет. Стоимость электроэнергии за кВтч увеличилась с 12,6 дирамов в 2017 году до 22,6 дирамов в сентябре 2019 года.

Делегация Международного валютного фонда, возглавляемая г-жой Падамджа Ханделвал, находилась в Таджикистане с 23 сентября по 4 октября и встретилась с заместителем премьер-министра, министрами финансов, экономики, энергетики и председателем Национального банка Таджикистана. Это уже второй визит Международного валютного фонда в Таджикистан в этом году.

После скандала 2009 года с "предоставлением ложной информации" и "нецелевым использованием кредитов МВФ" Таджикистан пока еще не получал одобрения новых программ Международного валютного фонда. В течение почти десяти лет страна получает отказы в получении грантови кредитов МВФ.

И только в 2017 году Международный валютный фонд выразил готовность возобновить свои программы, а в обмен на свою поддержку поставил 15 условий для Таджикистана. Этими условиями Международного валютного фонда были реформы в экономике и в банковской сфере, а также реформирование законодательства страны.

В частности, эксперты Международного валютного фонда просили власти Таджикистана объявить банкротами "Агроинвестбанк" и "Точиксодиротбанк", и не отдавать предпочтений определенным компаниям. А также, специалисты МВФ, хотя и поддерживали строительство Рогунской ГЭС, не советовали, чтобы финансирование строительства этой ГЭС происходило за счет государственного бюджета.

Представители Национального банка Таджикистана первоначально заявляли, что хотели бы получить кредиты на сумму в 500 миллионов долларов у этой Международного валютного фонда. Однако эксперты Международного валютного фонда, оценив финансовое положение Таджикистана, а также его возможности погашения кредитов, пришли к выводу, что страна не может позволить себе получение кредитов на сумму в более чем 220 миллионов долларов.
13.10.19

Источник - rus.ozodi.org
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