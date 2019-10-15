 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эмираты сдают позиции в Йемене саудовцам. Абу-Даби продолжает передислокацию войск
08:34 15.10.2019

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
15.10.2019

Силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передали контроль над аэропортом во временной столице Йемене – Адене – силам аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщил катарский телеканал Al-Jazeera. Перемещение является частью плана передислокации, в рамках которого ОАЭ сокращают свое присутствие в этом портовом городе.

Передислокация сил происходит на фоне усилий по прекращению обстроившегося около двух месяцев назад вооруженного противостояния между сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), которых поддерживают ОАЭ, и международно-признанным правительством Йемена, которое обладает поддержкой Саудовской Аравии. Как отмечает Al-Jazeera, ранее были достигнуты договоренности о размещении саудовских военнослужащих в Адене вместо подразделений Вооруженных сил ОАЭ. Наблюдатели обращают внимание на то, что саудовцы заметно наращивают контингент во временной столице страны, занимая другие позиции и объекты, которые находились ранее под контролем Эмиратов.

В Адене, куда некоторое время назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось законно-избранное руководство страны, 7 августа начались вооруженные стычки между проправительственными силами и сторонниками сепаратистов, что заставило аналитиков говорить о противоречии в интересах Эр-Рияда и Абу-Даби. Членам ЮПС, которые требовали отстранить президента Абд Раббо Мансура Хади, которого они обвиняли в работе на исламистскую партию "Аль-Ислах" (йеменское крыло запрещенной в РФ ассоциации "Братья-мусульмане"), удалось взять под контроль государственные учреждения, военные базы и даже президентский дворец.

После этого Саудовская Аравия предложила дипломатическое посредничество. Южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с центральным правительством, которые саудовский правящий дом предложил провести в Джидде. Но позднее они продемонстрировали неготовность идти на уступки и захватили новые позиции, в том числе в соседних провинциях. Саудовские дипломаты, в свою очередь, продолжили работу в рамках каналов обратной связи, договорившись о контурах возможной сделки между сепаратистами и правительством. Согласно этому плану, как сообщается, ЮПС может получить ряд министерских портфелей в Йемене в обмен на передачу контроля над своими военизированными формированиями центральному кабмину.

Источник - ng.ru
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