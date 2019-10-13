 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Танкерная война" – прелюдия к настоящей? Кто провоцирует столкновение Ирана с СаудАравией, - Д.Родионов
08:35 15.10.2019

Об авторе: Дмитрий Николаевич Родионов – директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.
13.10.2019

В пятницу стало известно о двух взрывах, прогремевших на иранском нефтяном танкере в Красном море. Никто не пострадал, да и разлив нефти оказался минимальным, но в Тегеране инцидент назвали терактом. По данным иранской стороны, речь идет о поражении ракетами.
Конечно, пока нет достоверной информации о том, действительно ли имела место ракетная атака, и, если все так – какими именно ракетами. Впрочем, военные эксперты утверждают, что речь о противокорабельных ракетах, которые могут быть выпущены или с военных кораблей, или береговыми батареями, или с самолетов. Разумеется, вопрос о том, кто за этим стоит, упирается в другой вопрос: кто в регионе обладает подобным вооружением?
Вариантов ответа немного: это или США, или кто-то, у кого на вооружении стоят американские ракеты подобного класса. Учитывая фактор заинтересованности в подобной атаке, круг подозреваемых сужается до самих США и их союзников – Израиля и Саудовской Аравии. Если речь идет о береговых пусковых установках, то все напрямую указывает на Эр-Рияд – инцидент произошел в 100 километрах от саудовского порта Джидда. Если же допустить, что ракеты пущены с корабля или самолета, то это с высокой долей вероятности могут быть сами США, у которых в регионе хватает соответствующего вооружения.
Подозрение сразу падает на Саудовскую Аравию, если рассматривать данное нападение в качестве возмездия за атаку дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Напомню, власти королевства обвинили в этом Иран, несмотря на то что ответственность официально взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, фактически находящиеся с саудовцами в состоянии войны.
Впрочем, даже наличие железобетонных доказательств причастности хуситов не помешало бы Эр-Рияду обвинить во всем Тегеран – ведь саудовцы постоянно обвиняют именно Иран в поставках оружия йеменским повстанцам, из которого те регулярно обстреливают их территорию.
Помимо инцидентов с обстрелами саудовской территории в последнее время появилось и такое понятие, как "танкерная война". Напомню, в начале лета два танкера, перевозивших саудовскую нефть в Оманском заливе, подверглись торпедной атаке.
В Вашингтоне и Эр-Рияде сразу же нашли "виновного" – американцы даже пытались демонстрировать "видеодоказательства", которые, однако, выглядели крайне неубедительно. И, конечно же, из Вашингтона тогда всерьез звучали призывы начать бомбить Иран. В частности, от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, мечтавшего о войне с Ираном еще со времен своей работы постпредом США при ООН при Джордже Буше-младшем.
Гораздо более сдержанно вел себя Дональд Трамп, позиционирующий себя в качестве сторонника экономического давления на оппонентов в противовес решению вопросов силой. Предельно рационально он повел себя и после атак на саудовские нефтяные заводы, остерегаясь прямых обвинений в адрес Тегерана, которые могли бы спровоцировать реальную войну. Стоит отметить, что и власти Саудовской Аравии тогда сразу не стали спешить с обвинениями, дождавшись того, что это сделают США.
И они сделали. Первым о причастности Ирана практически сразу после атак заявил глава Госдепартамента Майкл Помпео. А сенатор Линдси Грэм предложил незамедлительно атаковать нефтеперерабатывающие объекты Исламской Республики.
Очевидно, что сам Трамп, несмотря на всю свою антииранскую риторику, не хочет войны – особенно накануне новой избирательной кампании. Он, напротив, все больше говорит о необходимости прекращения "нелепых бесконечных войн" и называет американские боевые действия на Ближнем Востоке главной ошибкой его страны. Но также очевидно и то, что далеко не все в американском истеблишменте с ним солидарны. Кому-то явно нужна очередная военная авантюра, и этот кто-то усиленно подталкивает к ней как Вашингтон, так и Эр-Рияд.
Разумеется, американцы не хотели бы воевать сами, в последние годы они привыкли делать это руками местных игроков. В данном случае – речь о Саудовской Аравии, с которой у Ирана давняя борьба за влияние в регионе. Конечно, численное превосходство на стороне Эр-Рияда просто потому, что суннитов намного больше, чем шиитов, и у саудовцев в этом противостоянии может оказаться намного больше союзников. Но и Иран в последние годы стал влиятельным политическим и военным игроком на Ближнем Востоке. И его косвенное участие в войнах в Йемене, особенно в Сирии, где побеждают поддерживаемые им власти, это влияние заметно усиливает. Что, понятно, не может нравиться Саудовской Аравии.
Как не нравится и Соединенным Штатам, и их главным союзникам в регионе – Израилю, для которого Иран стал врагом номер один. И Израиль тоже очень хотел бы повоевать с Ираном руками арабов.
Понимают ли в Эр-Рияде, в какую игру их втягивают? Впрочем, они сами явно рассчитывают на поддержку американских "партнеров" и негласную поддержку Израиля. Но Иран противник серьезный – это вам не йеменские повстанцы и даже не сирийская армия образца 2011–2015 годов, столкновение с ним может стать для саудовцев катастрофой. К тому же постоянное "кидалово" американцами своих союзников явно не внушает им оптимизма.
Тем временем в Вашингтоне определенные силы уже явно настроены на военное столкновение, и "танкерная война" является нечем иным, как прелюдией к нему.
Обратите внимание: сразу после обстрела иранского танкера Минобороны США одобрило отправку в Саудовскую Аравию дополнительного военного контингента. Очевидно, что и атака на иранское судно имела цель спровоцировать Тегеран на ответные действия. Как минимум на то, чтобы Иран принял решение о военном сопровождении своим танкерам, что даст повод его противникам также нарастить военное присутствие в Заливе. Таким образом стороны будут продолжать провоцировать друг друга, пока кто-то не решится уже бросить спичку в эту пороховую бочку, которая может взорвать весь Ближний Восток. И скорее всего сделает это тот, кто, как обычно, рассчитывает сам отсидеться за океаном.

Источник - ng.ru
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