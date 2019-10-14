 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа, - Г.Мирзаян
08:46 15.10.2019

Турция продолжает наступление на позиции сирийских курдов. Медленно, но верно турецкие войска вгрызаются в курдские позиции, рапортуют о взятии пограничных городов, которые заранее подвергаются варварским артиллерийским обстрелам

Турция продолжает наступление на позиции сирийских курдов. Медленно, но верно турецкие войска вгрызаются в курдские позиции, рапортуют о взятии пограничных городов, которые заранее подвергаются варварским артиллерийским обстрелам. Политики уже говорят о сотнях убитых курдских боевиков и намекают на то, что зачисткой от "террористов" турецко-сирийского пограничья дело может и не закончиться. Анкара собирается идти дальше и окончательно решить курдский вопрос. Тем более что на его решение она получила добро как от России, так и от Соединенных Штатов (которые заблаговременно отвели свои войска).
Однако дальнейшие успехи турецкой операции неожиданно оказались под большим вопросом. За курдов вступились. Не их союзник Соединенные Штаты, и даже не западные страны (а у них долгая история систематического предательства курдов). Вступился официальный Дамаск – естественно, после того, как его об этом хорошо и, что самое важное, правильно попросили сами курдские руководители.

Не прошло и трех турецких военных операций, как курды поняли, что ключи от их спасения находятся в Москве и в Дамаске. Вслед за упорными слухами о том, что лидеры сирийских курдов собираются договориться с Асадом при посредничестве Москвы, состоялась и сама эта договоренность. Курды согласились реинтегрироваться в сирийское государство на условиях Дамаска. Выражаясь словами одного из командиров сирийских курдов Мазлума Абди, выбирая между компромиссом и геноцидом, они выбрали жизни своих людей. В ряде курдских городов впервые за много лет поднялись сирийские флаги, а армия страны, которая обязана защищать этих людей – граждан Сирии – выдвинулась навстречу наступающим турецким частям и занимает оккупированные курдами территории.
И теперь вопрос в том, что будет, когда сирийская и турецкая армия выкатятся навстречу друг другу. Соответствуют ли шаги официального Дамаска турецко-сирийским (а точнее, турецко-российским и сирийско-российским) договоренностям?

Теоретически, конечно, Эрдоган должен быть доволен сделкой Асада с курдами. Задачей Анкары была ликвидация курдского де-факто государства у турецких границ – и эта задача вроде бы выполнена. Судя по просочившейся в прессу информации об условиях сирийско-курдской сделки (возвращение флага, а также властных, силовых и гражданских структур Сирии на курдские земли, интеграция подразделений курдов в сирийскую армию и т. п.), ни о какой широкой автономии курдам, которой опасался Эрдоган, тоже речи не идет.

По сути, получилось, что турецкий президент добился поставленной задачи без лишних жертв со своей стороны – военных, экономических, политических, а также репутационных. Ведь в операции участвуют не только регулярные турецкие войска, но и новые башибузуки – отряды взращенных Турцией сирийских боевиков, которые не церемонятся с курдским населением. Изнасилования, грабежи, убийства, в том числе громкие (в частности, убили лидера курдской партии "Сирия будущего") – все это фиксируется западными СМИ, и за все это придется отвечать Анкаре. Проблема лишь в том, что эта задача отнюдь не единственная, поставленная Эрдоганом в операции "Источник мира". Так, Анкара хотела в ходе операции утилизировать часть прикормленных ею сирийских боевиков – очевидно, что десятки тысяч людей, умеющих только воевать, являются уже головной болью для турецкого руководства. И бросить страшно (мало ли кто подберет), и содержать дорого, а также бессмысленно.
Вторая – и куда более важная – задача была в создании на оккупированной территории "безопасной зоны", куда можно было бы в добровольно-принудительном порядке выселить миллионы сирийских беженцев. Живущих сейчас на территории Турции и создающих серьезные социально-экономические проблемы для юго-восточных провинций страны.
Поэтому действия Дамаска идут вразрез с максималистскими планами Эрдогана. И тут возникает еще один вопрос – готов ли будет турецкий президент поумерить свои аппетиты ради того, чтобы не ссориться с Москвой?

Вопрос открытый. Однако сам тот факт, что этот вопрос существует, показывает, как грамотно в этой ситуации сыграли американцы.
Дональда Трампа обвиняют в предательстве курдов, однако президент США этим "предательством" реализовал целый ряд своих задач. Как тактических, так и стратегических. Не только столкнул лбами Турцию с Россией (для которой, давайте будем честными, это столкновение тоже полезно – давно пора показать Эрдогану пределы его возможностей и принудить турецкого президента-султана выполнять обязательства по Идлибу), но и получил основания для вывода американских войск из Сирии.

Войск, присутствие которых Вашингтоном уже давно воспринималось скорее как угроза американским интересам, нежели как трамплин для новых возможностей (любая атака на них могла бы втянуть США в опасную и проигрышную наземную операцию в Сирии).
Наконец, Трамп получил еще и возможность наказать Турцию за непослушание – зверства турецкой армии и "башибузуков" на начальном этапе операции уже привели к тому, что в Конгрессе всерьез обсуждается введение новых санкций против Анкары. Фактически Дональд Трамп, уйдя с пути турецкого наступления, позволил Реджепу Эрдогану попасть в ловушку его собственных амбиций.

Геворг Мирзаян, 14 октября 19

Источник - vz.ru
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