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Путин в Саудовской Аравии: новая игра России, - Ст.Тарасов
08:54 15.10.2019

Двенадцать лет целенаправленной политико-дипломатической работы дают свои первые результаты

Президент Российской Федерации Владимир Путин находится в Саудовской Аравии с государственным визитом. Последний раз он посещал эту страну в феврале 2007 года, а саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был в России в 2017 году. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, визит Путина в Саудовскую Аравию "придаст мощный дополнительный импульс двустороннему партнерству, поможет перевести его на новый уровень". С этим никто не спорит.

Как заявил сейчас российский президент накануне поездки в интервью арабским журналистам, его "текущий визит является ответом на приезд саудовского монарха в 2017 году", который тогда впервые в истории посетил нашу страну в качестве короля. А если отталкиваться от 2007 года, то есть от первой поездки Путина в Саудовскую Аравию, то речь можно вести о 12 годах целенаправленной политико-дипломатической работы не только по налаживанию устойчивых политических связей, но и торгово-экономического и даже военного сотрудничества.

За это время серьезно преобразился Ближний Восток: сначала его захлестнули разрушительные волны "арабской весны", гражданская война в Сирии, появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ядерная сделка с Ираном и реакция на нее США.
Бурные события в разной степени затрагивали интересы как России, так и Саудовской Аравии. Их реакции то совпадали, то вступали в определенные противоречия, что, в свою очередь, диктовало необходимость появления совместных площадок для налаживания устойчивого переговорного процесса.

Представляется, что, действуя на этом направлении, Москва использовала наработанный опыт по выстраиванию сотрудничества с Анкарой. Напомним, что изначально Турция предлагала налаживать отношения с Россией по формуле "экономика - отдельно, политика - отдельно".
Путин со своим партнером, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом так и начинали. Позже им удалось многостороннее торгово-экономическое сотрудничество конвертировать в доверительный личный политико-дипломатический диалог. По всем признакам, такое происходит и с Саудовской Аравией.
Эксперты считают, что одним из проектов, позволивших начать улучшать отношения двух стран, стала сделка ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть за счет сокращения добычи. Путин в интервью арабским журналистам отметил заслугу в этом наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, говоря, что "это была его инициатива работать с нами в таком ключе".
Соглашение ОПЕК+ было подписано в 2016 году, действует с 2017 года, уже дважды продлевалось, условия сокращения добычи менялись. По нынешней версии, действующей до конца марта 2020 года, Москва должна добывать на 230 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года.

"Россия будет сотрудничать с Саудовской Аравией для противодействия любым попыткам дестабилизировать нефтяной рынок, - заверил Путин в интервью арабским журналистам. - Если кто-то думает, что подобные акции, такие, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов - как-то повлияют или будут разрушать наше взаимодействие в направлении "ОПЕК+", то они все глубоко заблуждаются".

Что касается иных направлений, то хотя в последние годы между Россией и Саудовской Аравией растут объемы взаимной торговли и количество совместных проектов, пока общий объем товарооборота выглядит не очень внушительно.

В 2016 году он составил 491 миллионов долларов, в следующем году почти удвоился - 918 млн, в 2018 году превысил психологическую отметку в 1 млрд. Но динамика все же хорошая. Состоявшиеся в Эр-Риаде переговоры могут обеспечить соглашения уже на миллиарды долларов. Они касаются двустороннего сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, военно-технического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов.

Стороны дают понять, что началось и некоторое улучшение взаимопонимания по политическим вопросам. Эр-Рияд, конечно, больше внимания уделяет двум досье - сирийскому и йеменскому. Что касается Москвы, то она выдвинула концепцию создания системы безопасности в районе Персидского залива и передала свои соображения Саудовской Аравии. Эта новая концепция формирования системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива базируется на диалоге, мерах укрепления доверия, обмене информацией.

Ливанское издание L"Orient-Le Jour в этой связи обращает внимание на то, что визит российского лидера в Саудовскую Аравию проходит на фоне крайне неспокойной обстановки в регионе: Турция начала наступление на северо-востоке Сирии с целью вытеснить курдские вооруженные отряды.

В то же время Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию двух эскадрилий истребителей, зенитно-ракетных комплексов Patriot и противоракетного комплекса THAAD. С начала сентября США также дали добро на перемещение в королевство около 3 тысяч американских военнослужащих.
На таком фоне Москва стремится согласовать с Эр-Риядом параметры сирийского урегулирования, в частности возвращение Сирии в Лигу арабских государств. И, как считает известный американский эксперт Теодор Карасик, визит Путина в Саудовскую Аравию "представляет собой часть масштабного прорыва России в сторону государств Персидского залива и Африки в преддверии саммита Россия-Африка", который пройдет в Сочи 23−24 октября.

Станислав Тарасов
15 октября 2019

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571118840
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