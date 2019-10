Сыграть в долгий ящик: глобальную торговую войну опять заморозили, - Дм.Мигунов

10:29 15.10.2019

Сделка между Китаем и США является, судя по всему, сугубо временной

Дмитрий Мигунов

15.10.19



Что не изменится в случае финального подписания договоренностей?



Станет ли сделка началом большого "мирного процесса"?



Какой смысл тогда вообще в этой сделке?



США и Китай в конце прошлой недели достигли очередного соглашения о торговом перемирии. Америка пообещала не вводить новые пошлины на китайские товары, а Пекин, в свою очередь, готов закупать больше американского продовольствия. Являются ли новые договоренности переломом в ходе торговой войны или это лишь тактическая передышка - в материале "Известий".



Пока документ еще не подписан и существует исключительно в проекте, разработанном в ходе переговоров министра финансов США Стивена Мнучина с вице-премьером Китая Лю Хэ. Предполагается, что он будет доработан в течение ближайших пяти недель, после чего поступит на стол к руководителям двух стран. Они могут подписать его при личной встрече в ноябре в ходе очередного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.

В чем суть нового соглашения?

США отменяют ряд новых пошлин, которые должны были вступить в силу сегодня, 15 октября. Речь идет о повышении тарифов на китайский экспорт в США на общую сумму в $250 млрд. Под действие режима пошлин должен был попасть широкий круг товаров, от текстиля до электроники.



В свою очередь, Китай взамен готов пойти на серьезные уступки. В частности, увеличить закупки американского продовольствия (одно из самых чувствительных мест для США в этой торговой войне) до суммы от $40 млрд до $50 млрд - вдвое больше, чем сейчас. Среди прочего упоминаются соя и свинина, крупнейшим рынком для которых является КНР. Кроме того, Пекин согласен пересмотреть некоторые подходы к интеллектуальной собственности, а также ситуации на валютном рынке, где Китай обвиняют в занижении курса юаня, и области финансовых услуг.



В конечном итоге, как заявил Стивен Мнучин, США могут снять с Китая статус валютного манипулятора, тогда как Китай будет демонстрировать прозрачность во время проведения своих валютных интервенций.

Что не изменится в случае финального подписания договоренностей?



США не собираются отменять или снижать пошлины, введенные в течение последних полутора лет, включая сентябрьские, особенно сильно затронувшие потребительскую сферу. Более того, 15-процентный ввозной тариф на еще одну группу китайских товаров, который должен быть установлен в середине декабря, пересмотру, во всяком случае пока, тоже не подлежит. Ограничения деятельности крупнейшего китайского технологического конгломерата Huawei также ожидать не стоит.



Что касается Китая, то он не намерен идти на уступки в части предоставления своим промышленникам разного рода субсидий, суммы которых исчисляются в сотни миллиардов долларов. Для США этот вопрос является стратегическим, поскольку в Вашингтоне считают, что именно таким образом китайские корпорации завоевывают мир. Их американские конкуренты, прямой поддержкой государства не пользующиеся, тем самым оказываются в менее выгодных условиях.



Станет ли сделка началом большого "мирного процесса"?

Говорить об этом, мягко говоря, рано. Хотя большинство фондовых индексов мира - включая американские, азиатские и европейские - в конце прошлой недели поднялись на фоне новостей о перемирии, аналитики настроены довольно скептически. Так, один из опрошенных The Financial Times экспертов назвал поправки "косметическими". Действия американского правительства тоже выглядят таким образом, что на серьезное потепление отношений они не рассчитывают и не стремятся к нему. К примеру, на прошлой же неделе целый ряд китайских компаний попал в составленный в Вашингтоне черный список в связи с обвинениями в нарушении прав человека.



Можно также вспомнить ситуацию в марте–апреле, когда чиновники администрации США уверяли, что новое торговое соглашение практически готово. После этого наступил май и новая серия пошлин, еще более жестких, чем предыдущие.



Какой смысл тогда вообще в этой сделке?

Смысл в большей степени политический, нежели экономический. Дональд Трамп может объявить об очередной "победе", поскольку на первый взгляд кажется, что он пошел на меньшие уступки. Одновременно скромные условия перемирия в наибольшей степени благоволят именно избирателям Трампа, среди которых много фермеров и вообще сельских жителей. Если Китай увеличит закупки продовольствия из США вдвое, они получат прямое финансовое подспорье. В то время как предвыборная гонка в Америке уже началась, президенту особенно важно консолидировать свою базу и доказать ей свою очевидную полезность.



В свою очередь, китайцы тоже готовятся к американским выборам в 2020 году. Они могут рассчитывать на то, что хозяин Белого дома в следующем ноябре сменится на кого-то более сговорчивого, а пока надеются выиграть немного времени. Это может быть ошибочной стратегией, так как жесткую линию против Китая в той или иной степени поддерживают сейчас как республиканцы, так и демократы, но в Пекине могут полагать, что хуже уж точно не будет.

C чисто экономической точки зрения существуют опасения, что глобальная рецессия уже не за горами. Накануне экономического кризиса раздувать торговые споры дело вдвойне небезопасное, поэтому если политику агрессивного протекционизма нельзя полностью прекратить, ее следует хотя бы заморозить на время. Именно на такую заморозку и похожа достигнутая на прошлой неделе сделка.