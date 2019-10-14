 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.10.2019
11:34  Сирийский Курдистан предали и поделили, - И.Преображенский
10:29  Сыграть в долгий ящик: глобальную торговую войну опять заморозили, - Дм.Мигунов
08:54  Путин в Саудовской Аравии: новая игра России, - Ст.Тарасов
08:46  Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа, - Г.Мирзаян
08:35  "Танкерная война" – прелюдия к настоящей? Кто провоцирует столкновение Ирана с СаудАравией, - Д.Родионов
08:34  Эмираты сдают позиции в Йемене саудовцам. Абу-Даби продолжает передислокацию войск
08:30  Лиха война начало. Заканчивать турецкую операцию придется России, - "Къ"

08:28  Политический кречетатив: С чем и с кем в СаудАравию приехал Путин, - А.Колесников
08:25  Четыре условия МВФ для Таджикистана: принять нельзя отказаться? - "РО"
01:56  The Guardian: история независимости Каталонии, а также ответ на вопрос "и что теперь?"
01:48  Почему Россия заинтересована в сближении Китая и Индии, - В.Павленко
00:27  Нефть северо-востока Сирии может достаться России, - "НГ"
00:04  26 женщин обвиняют Дональда Трампа в "нежелательных сексуальных контактах", - Le Figaro
Понедельник, 14.10.2019
21:41  Скончался Управляющий директор по добыче нефти и газа НК "КазМунайГаз" А.Нурсеитов
21:32  Джучидизм елбасизма. "Улус Джучи и Сарайчик". Научная конференция в казахском Атырау
20:54  Почему в Казахстане все больше становится представителей ЛГБТ
20:52  Теории заговора и гнев улиц. Что стоит за кровавыми протестами в Ираке, - М.Беленькая
20:45  Требуем зарплату! Акимат Алматы прокомментировал забастовку рабочих
20:44  Россия формирует новый Ближний Восток, - Э.Биров
18:41  Министр финансов Афганистана Каюми обвинен в коррупции. Был на содержании у частных фирм США
16:38  Турецкое наступление в Сирии: курды идут на сделку с Дамаском, чтобы защититься от этой атаки, - Guardian
16:33  В Киргизии изымут и заменят школьные учебники истории с упоминанием президента Бакиева. Не было такого...
16:26  В Южной Корее найдена мертвой 25-летняя популярная кей-поп-певица Чхве Чжин Ри
16:10  Курды впустили армию Асада в свои крепости - Манбидж и Айн-Исса
15:55  Компании из США и Китая построят в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев
15:53  Китай предложил несколько вариантов маршрута новой ж/д "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
14:27  Избиение китайских рабочих в Алматинской области: генконсул КНР сделала заявление
14:25  Кавалер ордена Заида. Путин в ОАЭ
14:21  Батька Лукашенко назло Кремлю меняет имидж, чтобы дороже продаться Западу
13:29  В Казахстане введен полугодовой запрет на вывоз коров, овец и коз
12:23  21-летний Сомон (младший сын Рахмона) получил 1-ю запись о работе - замгендиректора заводов "ТАЛКО-Кабель"
12:08  Китайские археологи нашли в Внутренней Монголии руины дворцов погибшей в 12 веке Империи Ляо
11:07  Туркменистан заблокировал облако Google
10:54  Курды без боя сдали армии Асада город Табка
10:11  Олимпийская чемпионка 1992! гимнастка О.Чусовитина из Узбекистана пробилась на Олимпиаду 2020 года
10:07  "Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"
10:02  Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам
09:58  До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - Хиромон Бакозода
09:02  В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов
08:52  Москва надеется извлечь выгоду из турецкого наступления на севере Сирии, - Le Monde
08:34  США забыли в Сирии "ценных" боевиков ДАИШ
08:17  Найден "повесившимся" в парке популярный бишкекский краевед, организатор квестов - Егор Паньшин
08:10  Россия серьезно рискует, настолько доверясь Китаю, - А.Маслов
07:58  Малоимущим в Казахстане запретят брать кредиты
01:34  Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин
00:59  Вице-министрессу КазМинобраза Жакыпову уличилили в плагиате 52% диссертации
00:39  Узник замка БишСИЗО-1. Экс-кыр-през Атамбаев отказался выходить из тюремной камеры
00:23  Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб. Путин собрался к саудитам, - Н.Сурков
00:21  Эрдоган вмешался в аравийские планы Путина, - И.Субботин
00:20  Над Турцией нависла тень Геноцида армян 1915 года
00:10  Bloomberg: Нашествие беженцев на Европу? Эрдоган блефует
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сирийский Курдистан предали и поделили, - И.Преображенский
11:34 15.10.2019

Самый крупный народ в мире, не имеющий своего государства, вновь стал заложником чужих амбиций и вынужден выбирать "меньшее зло".

Турецкая агрессия заставила согласиться на поглощение Асадом единственной сирийской "демократии".

Меньше недели понадобилось на то, чтобы Сирийский Курдистан был разделен между эрдогановской Турцией и асадовским режимом. При этом турки, с военной операции которых на территории Сирии и начался нынешний кризис, заняли заметно меньшую территорию, чем планировали. И дальше они, скорее всего, уже не продвинутся.
После того, как количество беженцев, спасающихся от турецкой армии и ее сирийских наемников стало приближаться к двумстам тысячам человек, власти сирийского Курдистана вынужденно согласились передать контроль над своей территорией армии президента Башара Асада, которую поддерживают и российские военные. С 15 октября турецкой армии придется либо сворачивать операцию и возвращаться домой, либо атаковать войска Асада со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не исключено, впрочем, что никаких военных столкновений не будет, хотя об их возможности в последние часы говорили официальные представители и российской, и сирийской, и турецкой стороны. Нельзя исключать, что раздел Курдистана стал результатом неформального соглашения между Москвой и Анкарой. С большой долей уверенности об этом можно будет говорить, если боевых столкновений удастся избежать даже между самыми непримиримыми противниками. Речь, с одной стороны, про турецких наемников из числа в основном сирийских исламистов, некоторые из которых еще недавно воевали в рядах террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России) и, с другой стороны, про "регулярную" сирийскую армию.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, начиная эту операцию, явно рассчитывал на классическую "маленькую победоносную войну". Ему надо было доказать США свою независимость в военной политике, разделить внутреннюю оппозицию, маргинализовав прокурдские партии, и, наконец, предотвратить раскол в собственной Партии справедливости и развития, который наметился после поражения ее кандидата на повторных выборах мэра Стамбула.

Так что глава турецкого государства ради внутренней политики сейчас вполне готов жертвовать внешней. Например, испортить отношения со всеми арабскими странами скопом, включая даже Палестинскую автономию, поскольку они осудили его вторжение в Сирийский Курдистан.

В свою очередь Владимир Путин явно умело пользуется вынужденными ошибками турецкого коллеги. По удачному стечению обстоятельств российский президент приехал с визитом в Саудовскую Аравию как раз в тот момент, когда асадовские военные занимали еще неоккупированную турками часть Курдистана. Саудиты были одними из главных спонсоров сирийской оппозиции, в первую очередь, разумеется, исламистской. Но сейчас, на фоне происходящего в Курдистане, у Москвы, возможно, есть шанс убедить официальный Эр-Рияд не противодействовать восстановлению на всей сирийской территории правления Башара Асада - как меньшего зла. Именно в такой роли асадовских военных принимают сейчас и сирийские курды.

Дело в том, что курдам, в случае турецкой оккупации, вполне возможно грозил полноценный геноцид. Не только по этническому признаку со стороны турок, но и по религиозному - от рук бойцов протурецких военных формирований, сформированных в основном из сирийских же исламистов. Уже в самом начале кампании эти боевики освободили лагерь, в котором содержались более 800 жен и детей боевиков "Исламского государства" (большинство из них иностранцы). Активно протурецкие исламисты продвигались и к другому лагерю, где содержатся уже отнюдь не женщины, а пленные боевики ИГ, которых там, как утверждают курды, около 70 тысяч человек.
Причина ненависти исламистов к Сирийскому Курдистану (который также называют Рожава или Демократическая федерация Северной Сирии) в том, что это протогосударство западного, демократического типа, с революционными для этого региона законами, предусматривающими, например, полное равенство мужчин и женщин. В том числе именно поэтому курды долгое время пользовались поддержкой США.

Однако курды в итоге все же были преданы всеми союзниками, на которых рассчитывали. Американцы, по команде президента Дональда Трампа, оставили свои позиции в Рожаве, а европейские страны (да и то не все) ограничиваются лишь тем, что вызывают в свои МИДы турецких послов, или, как Франция и Германия, объявляют о прекращении поставок туркам оружия. Может быть, в далекой перспективе это и ослабит армию Эрдогана, но явно не помешает ее нынешней операции по ликвидации единственного демократического государственного образования, возникшего после фактического распада Сирии.
Иван Преображенский
14.10.19

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571128440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на заседании 141-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза в Сербии.
- Инновационные разработки и стартап-проекты представили депутатам Сената
- За 9 месяцев т. г. рост экономики Казахстана составил 4,3%
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2019 года №748
- Кадровые перестановки
- Кредиты малоимущим выдаваться не будут – новые правила от Нацбанка
- Бердыбек Сапарбаев посоветовал педагогам ЗКО особое внимание уделять качеству профессионального образования
- Реализация Послания Президента РК: Минсельхоз разработал Дорожную карту по изъятию неиспользуемых земель
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  