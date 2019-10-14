Сирийский Курдистан предали и поделили, - И.Преображенский

11:34 15.10.2019

Самый крупный народ в мире, не имеющий своего государства, вновь стал заложником чужих амбиций и вынужден выбирать "меньшее зло".



Турецкая агрессия заставила согласиться на поглощение Асадом единственной сирийской "демократии".



Меньше недели понадобилось на то, чтобы Сирийский Курдистан был разделен между эрдогановской Турцией и асадовским режимом. При этом турки, с военной операции которых на территории Сирии и начался нынешний кризис, заняли заметно меньшую территорию, чем планировали. И дальше они, скорее всего, уже не продвинутся.

После того, как количество беженцев, спасающихся от турецкой армии и ее сирийских наемников стало приближаться к двумстам тысячам человек, власти сирийского Курдистана вынужденно согласились передать контроль над своей территорией армии президента Башара Асада, которую поддерживают и российские военные. С 15 октября турецкой армии придется либо сворачивать операцию и возвращаться домой, либо атаковать войска Асада со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не исключено, впрочем, что никаких военных столкновений не будет, хотя об их возможности в последние часы говорили официальные представители и российской, и сирийской, и турецкой стороны. Нельзя исключать, что раздел Курдистана стал результатом неформального соглашения между Москвой и Анкарой. С большой долей уверенности об этом можно будет говорить, если боевых столкновений удастся избежать даже между самыми непримиримыми противниками. Речь, с одной стороны, про турецких наемников из числа в основном сирийских исламистов, некоторые из которых еще недавно воевали в рядах террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России) и, с другой стороны, про "регулярную" сирийскую армию.



Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, начиная эту операцию, явно рассчитывал на классическую "маленькую победоносную войну". Ему надо было доказать США свою независимость в военной политике, разделить внутреннюю оппозицию, маргинализовав прокурдские партии, и, наконец, предотвратить раскол в собственной Партии справедливости и развития, который наметился после поражения ее кандидата на повторных выборах мэра Стамбула.



Так что глава турецкого государства ради внутренней политики сейчас вполне готов жертвовать внешней. Например, испортить отношения со всеми арабскими странами скопом, включая даже Палестинскую автономию, поскольку они осудили его вторжение в Сирийский Курдистан.



В свою очередь Владимир Путин явно умело пользуется вынужденными ошибками турецкого коллеги. По удачному стечению обстоятельств российский президент приехал с визитом в Саудовскую Аравию как раз в тот момент, когда асадовские военные занимали еще неоккупированную турками часть Курдистана. Саудиты были одними из главных спонсоров сирийской оппозиции, в первую очередь, разумеется, исламистской. Но сейчас, на фоне происходящего в Курдистане, у Москвы, возможно, есть шанс убедить официальный Эр-Рияд не противодействовать восстановлению на всей сирийской территории правления Башара Асада - как меньшего зла. Именно в такой роли асадовских военных принимают сейчас и сирийские курды.



Дело в том, что курдам, в случае турецкой оккупации, вполне возможно грозил полноценный геноцид. Не только по этническому признаку со стороны турок, но и по религиозному - от рук бойцов протурецких военных формирований, сформированных в основном из сирийских же исламистов. Уже в самом начале кампании эти боевики освободили лагерь, в котором содержались более 800 жен и детей боевиков "Исламского государства" (большинство из них иностранцы). Активно протурецкие исламисты продвигались и к другому лагерю, где содержатся уже отнюдь не женщины, а пленные боевики ИГ, которых там, как утверждают курды, около 70 тысяч человек.

Причина ненависти исламистов к Сирийскому Курдистану (который также называют Рожава или Демократическая федерация Северной Сирии) в том, что это протогосударство западного, демократического типа, с революционными для этого региона законами, предусматривающими, например, полное равенство мужчин и женщин. В том числе именно поэтому курды долгое время пользовались поддержкой США.



Однако курды в итоге все же были преданы всеми союзниками, на которых рассчитывали. Американцы, по команде президента Дональда Трампа, оставили свои позиции в Рожаве, а европейские страны (да и то не все) ограничиваются лишь тем, что вызывают в свои МИДы турецких послов, или, как Франция и Германия, объявляют о прекращении поставок туркам оружия. Может быть, в далекой перспективе это и ослабит армию Эрдогана, но явно не помешает ее нынешней операции по ликвидации единственного демократического государственного образования, возникшего после фактического распада Сирии.

Иван Преображенский

14.10.19