Вице-президент антиядерного движения "Невада – Семипалатинск" Харон Дадаев задержан в Алматы

12:14 15.10.2019

В криминальной полиции подтвердили факт задержания общественника Харона Дадаева по подозрению в мошенничестве



Сотрудники алматинской полиции задержали вице-президента антиядерного движения "Невада - Семипалатинск" Харона Дадаева.



"Да, этот человек был задержан в сентябре. Его задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Казахстана "Мошенничество". Сейчас дело находится в производстве суда", - подтвердили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



Отдел криминальной полиции Медеуского района города Алматы ранее объявил 69-летнего Дадаева в розыск. Информация об этом была размещена в группе "Алматы - розыск" соцсети ВКонтакте.

Иные подробности в интересах следствия не разглашаются. Ведется следствие. Sputnik Казахстан обратился в суд Алматы за комментарием.



Что известно о Хароне Дадаеве

Харон Дадаев родился 15 сентября 1950 года в Карагандинской области. Согласно информации, размещенной на сайте для установления деловых контактов LinkedIn, Дадаев занимает должность вице-президента движения с 1989 года. Кандидат юридических наук.



История движения "Невада - Семипалатинск"

Движение "Невада - Семипалатинск" основал общественный деятель Олжас Сулейменов. История движения началась 25 февраля 1989 года, за несколько дней до этого на Семипалатинском ядерной полигоне произошла утечка радиоактивных газов. В то время Сулейменов баллотировался должность депутата Верховного совета КазССР. В своем предвыборном выступлении он поставил вопрос о приостановке деятельности полигона. 28 февраля возле здания Союза писателей Казахстана собрались тысячи людей с требованием закрыть ядерный полигон. Так родилось антиядерное движение в Казахстане.



Как проходили первые испытания на Семипалатинском полигоне



Благодаря активистам движения в 1989 году на Семипалатинском полигоне было остановлено одиннадцать взрывов из 18 запланированных. Более сотни участников движения – шахтеров Караганды приняли резолюцию, по которой в случае, если испытания будут продолжены, они обещали начать бессрочную забастовку. Это решение поддержали рабочие Семипалатинска, Павлодара, Усть-Каменогорска и Жезказгана. Инициативу рабочих поддержал также Верховный Совет.



В ноябре 1989 года постановлением Верховного Совета Советского союза испытания на Семипалатинском полигоне были прекращены. Последний взрыв на полигоне произошел 19 октября 1989 года.

Эхо полигона, или Почти 30 лет без взрывов

Полностью Семипалатинский ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года указом президента Казахстана.