КазЕлбасы наградили в Баку "Высшим Орденом Тюркского мира"

12:20 15.10.2019

Елбасы наградили Высшим Орденом Тюркского мира

Нурсултан Назарбаев прибыл в город Баку 14 октября.



Нурсултана Назарбаева наградили почетным орденом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибай.

В ходе заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств Елбасы был награжден Высшим Орденом Тюркского мира.



Нурсултан Назарбаев прибыл в город Баку 14 октября. В ходе визита Елбасы встретится с Президентом Ильхамом Алиевым, проведет переговоры с Президентом Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Реджепом Эрдоганом, а также примет участие в VII Саммите ССТГ.