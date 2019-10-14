О предателях. Экономику РФ контролирует та же олигархическая группировка, что и экономику США, - М.Хазин

13:26 15.10.2019

О национальном предательстве Орешкина



МИХАИЛ ХАЗИН



В предыдущем тексте я написал про "оккупированные" Соединенные Штаты Америки. Это очень важный текст, поскольку он показывает, что на сегодня описывать политические коллизии в этой стране бессмысленно, с точки зрения анализа политических институтов (привет политологам!), поскольку главную роль играют те элитные группы, которые эти институты контролируют.



При этом есть институты полностью контролируемые одной элитной группой (например, Демократическая партия США), а есть такие, в которых остались альтернативные команды. Собственно, именно наличие таких команд и позволило Трампу проскочить сквозь "сито" финансистов, которое остановило Сандерса, а многих других политиков даже не допустило на федеральный уровень.



Отметим, что если Демократическая партия проиграет и эти выборы, то, возможно, она сумеет выскочить из-под давления финансовой элитной группы, но на сегодня это практически невозможно. Поэтому вопрос в перевыборной кампании США идет не о том, что лучше или что хуже для этой страны, ее экономики или граждан. Вопрос стоит о том, чтобы любой ценой свалить Трампа, потому что, если он выиграет выборы 20 года, то, скорее всего, не позволит финансовой элитной группе сохранить свое влияние и, вообще, пройти через игольное ушко кризиса.



Собственно, реакция ФРС на кризис ликвидности тут показательна. Судя по всему, Трамп выкрутил руки руководству этой организации (которая, с системной точки зрения, всегда работала на финансистов) и та эмиссия, которая была объявлена, в реальности является скрытым кредитованием дефицита бюджета. Прямо это для ФРС запрещено, а вот через посредничество банков - вполне. Но вот о выделении денег собственно банкам пока речь не идет. А это значит, что после возобновления "острой" стадии кризиса (которую заморозили осенью 2008 года) финансистам будет очень тяжело.



Далее, вопрос. Политику финансистов в США мы, в общем, понимаем. Понимаем и то, что пытается им противопоставить Трамп (очень упрощенно -восстановление воспроизводственного комплекса экономики США, возврат производственных мощностей в страну). А вот что, можно сказать, про нас? Какая у нас стратегия? И вот тут мы оказываемся в крайне грустном расположении духа…



Дело в том, что финансовую и экономическую политику в России определяет та же элитная группировка (точнее, дочерняя структура той же элитной группировки), что и в США. Путин при этом является полным аналогом Трампа (то есть пытается ограничить возможности и потенциал этой группировки) и то, что он у власти сильно дольше Трампа никаких преимуществ ему не давало. Поскольку в начале 2000-х финансисты на мировом уровне казались незыблемыми и непобедимыми и вопрос мог стоять только о том, чтобы сложными маневрами сохранить хотя бы минимальную свободу рук для не либеральных (напомню, что либерализм - это публичная идеология финансистов) элитных группировок.



Только с приходом в США Трампа ситуация стала меняться (не в лучшую для финансистов сторону), но есть одна серьезная проблема. Дело в том, что в США много частных институтов (здесь слово "институт" надо понимать как синоним слова "структура", только имеющую четкую организационную форму), которые могут выдавать какие-то стратегические планы. А у нас все такие институты (от министерств и ведомств до академических НИИ и университетов) носят государственный характер. И полностью контролируются либеральной командой.



У которой напомню, главной задачей является не интересы страны, ее экономики и народа, а реализация задач, поставленных транснациональной финансовой элитой и ее институтами, в частности, МВФ. Это хорошо, видно, по тому, как активно правительство препятствует созданию внутренних ресурсов развития российской экономики (в соответствии с логикой МВФ, развитие может быть только за счет иностранных инвестиций), поддерживает ликвидность мировой долларовой системы ("бюджетное правило", девальвация декабря 2014 года, стимулирование вывода капитала), ужесточает налоговую систему и так далее. Но самое страшное в другом.



Дело в том, что главным стратегическим институтом в нашей стране является Министерство экономического развития. Оно, собственно, потому так и называется. Именно это министерство должно описывать планы и стратегии, целью которых ускорение роста российской экономики. А что мы видим в реальности? А в реальности министерство возглавляет человек, который никогда в жизни не работал в реальном секторе. На частном уровне Орешкин был финансовым спекулянтом, а затем работал в насквозь либеральном Минфине, который никогда не занимался, да и не должен заниматься стратегическими вопросами. Соответственно, Орешкин превратил стратегический орган правительства в департамент Минфина, то есть бухгалтерии. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Я сейчас даже не буду перечислять все глупости, которые он в последнее время говорил. Ограничусь одной: Орешкин сказал, что рост доходов населения связан со снижением инфляции. Меня это, если честно, поразило, поскольку инфляция обесценивает реальные доходы и снижение инфляции лишь замедляет это обесценивание, но никак не может их увеличить. Что это, ошибка? Но тогда нужно было бы ее публично исправить, потому что сама по себе такая фраза говорит о большой неадекватности.



Главное - в другом. Любая стратегия начинается с того, что дается четкое описание реальности, в которой мы живем и описываются те моменты, которые необходимо исправить. Орешкин же, когда всем уже стало понятно, что речь идет о постоянном долговременном экономическом спаде (напомню, он начался в IV квартале 2012 года и продолжается до сих пор), пролоббировал переподчинению себе Росстата, сменил в нем руководство и заставил его выдавать те показатели, которые его устраивали. И которые радикально не соответствуют реальности.



Уже только ленивый не говорит о том, что Росстат фальсифицирует показатели экономического роста в пользу интересов Орешкина, чтобы он мог красиво отчитаться перед начальством. Но есть и совсем смешные истории, например, официальные данные Росстата по инфляции, по итогам 2018 года составляют более 10% (индекс-дефлятор равен 110.4%). Откуда взялась цифра в 4% о которой говорят чиновники (в том числе и сам Орешкин), я вообще не понимаю. Люди, как я понимаю тоже не очень верят, во всяком случае те, которые ходят в магазины.



Иными словами, Орешкин непросто неадекватен реальности и тщательно скрывает ее от людей и начальства, он еще своей деятельностью фактически закрывает любую возможность разработки альтернативной правительству стратегии. Поскольку его неадекватные цифры, после утверждения правительством, становятся официальными и отказ от их использования становится грубым нарушением корпоративной дисциплины не только для правительственных структур, но и для всех бюджетных организаций. И - все. Ни о каком развитии и речи быть не может в таких условиях.



При этом поскольку изображать кипучую деятельность все-таки надо (падение экономики-то продолжается и, кстати, будет продолжаться дальше, поскольку продолжается текущая политика правительства, чтобы не сказать МВФ), Орешкин генерирует (интересно, с чьей подачи) разного рода сомнительные инициативы. Повторять их я не буду, желающие могут найти их критику со стороны опытных профессионалов, но они активно "забивают" официальный дискурс, так что альтернативных либеральным экспертов просто вообще неслышно. Ну и, есть у меня подозрение, что Орешкин и компания тщательно следят, чтобы в либеральной прессе альтернативных взглядов не появлялось.



Так что надеяться на то, что у нас что-то изменится к лучшему, пока не приходится. По банальной причине - для того, чтобы экономика стала расти, необходимо непросто разработать (где?), но и внедрить некие новые планы. А в силу построения системы управления в рамках нашего правительства обойти при этом Министерство экономического развития никак невозможно. То есть - пока там сидит Орешкин, никаких изменений к лучшему не будет. Уж извините.