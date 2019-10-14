 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Вторник, 15.10.2019
13:46  В Узбекистане известного певца Атаджанова лишили лицензии за понты - "купание" в долларах
13:41  Приговор приведен в исполнение: как был казнен Степан Бандера
13:29  Как выглядит единственный сын президента Казахстана?
13:26  О предателях. Экономику РФ контролирует та же олигархическая группировка, что и экономику США, - М.Хазин
12:20  КазЕлбасы наградили в Баку "Высшим Орденом Тюркского мира"
12:14  Вице-президент антиядерного движения "Невада – Семипалатинск" Харон Дадаев задержан в Алматы
11:34  Сирийский Курдистан предали и поделили, - И.Преображенский

10:29  Сыграть в долгий ящик: глобальную торговую войну опять заморозили, - Дм.Мигунов
08:54  Путин в Саудовской Аравии: новая игра России, - Ст.Тарасов
08:46  Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа, - Г.Мирзаян
08:35  "Танкерная война" – прелюдия к настоящей? Кто провоцирует столкновение Ирана с СаудАравией, - Д.Родионов
08:34  Эмираты сдают позиции в Йемене саудовцам. Абу-Даби продолжает передислокацию войск
08:30  Лиха война начало. Заканчивать турецкую операцию придется России, - "Къ"
08:28  Политический кречетатив: С чем и с кем в СаудАравию приехал Путин, - А.Колесников
08:25  Четыре условия МВФ для Таджикистана: принять нельзя отказаться? - "РО"
01:56  The Guardian: история независимости Каталонии, а также ответ на вопрос "и что теперь?"
01:48  Почему Россия заинтересована в сближении Китая и Индии, - В.Павленко
00:27  Нефть северо-востока Сирии может достаться России, - "НГ"
00:04  26 женщин обвиняют Дональда Трампа в "нежелательных сексуальных контактах", - Le Figaro
Понедельник, 14.10.2019
21:41  Скончался Управляющий директор по добыче нефти и газа НК "КазМунайГаз" А.Нурсеитов
21:32  Джучидизм елбасизма. "Улус Джучи и Сарайчик". Научная конференция в казахском Атырау
20:54  Почему в Казахстане все больше становится представителей ЛГБТ
20:52  Теории заговора и гнев улиц. Что стоит за кровавыми протестами в Ираке, - М.Беленькая
20:45  Требуем зарплату! Акимат Алматы прокомментировал забастовку рабочих
20:44  Россия формирует новый Ближний Восток, - Э.Биров
18:41  Министр финансов Афганистана Каюми обвинен в коррупции. Был на содержании у частных фирм США
16:38  Турецкое наступление в Сирии: курды идут на сделку с Дамаском, чтобы защититься от этой атаки, - Guardian
16:33  В Киргизии изымут и заменят школьные учебники истории с упоминанием президента Бакиева. Не было такого...
16:26  В Южной Корее найдена мертвой 25-летняя популярная кей-поп-певица Чхве Чжин Ри
16:10  Курды впустили армию Асада в свои крепости - Манбидж и Айн-Исса
15:55  Компании из США и Китая построят в Узбекистане комплекс по переработке горючих сланцев
15:53  Китай предложил несколько вариантов маршрута новой ж/д "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"
14:27  Избиение китайских рабочих в Алматинской области: генконсул КНР сделала заявление
14:25  Кавалер ордена Заида. Путин в ОАЭ
14:21  Батька Лукашенко назло Кремлю меняет имидж, чтобы дороже продаться Западу
13:29  В Казахстане введен полугодовой запрет на вывоз коров, овец и коз
12:23  21-летний Сомон (младший сын Рахмона) получил 1-ю запись о работе - замгендиректора заводов "ТАЛКО-Кабель"
12:08  Китайские археологи нашли в Внутренней Монголии руины дворцов погибшей в 12 веке Империи Ляо
11:07  Туркменистан заблокировал облако Google
10:54  Курды без боя сдали армии Асада город Табка
10:11  Олимпийская чемпионка 1992! гимнастка О.Чусовитина из Узбекистана пробилась на Олимпиаду 2020 года
10:07  "Источнику мира" очертили рамки. Турецкая армия не получила международной поддержки и оружия из Европы, - "НГ"
10:02  Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам
09:58  До 70% населения Таджикистана живут за счет переводов трудовых мигрантов, - Хиромон Бакозода
09:02  В Узбекистане хлеб подорожает на 40-50 процентов
08:52  Москва надеется извлечь выгоду из турецкого наступления на севере Сирии, - Le Monde
08:34  США забыли в Сирии "ценных" боевиков ДАИШ
08:17  Найден "повесившимся" в парке популярный бишкекский краевед, организатор квестов - Егор Паньшин
08:10  Россия серьезно рискует, настолько доверясь Китаю, - А.Маслов
07:58  Малоимущим в Казахстане запретят брать кредиты
01:34  Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин