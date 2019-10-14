В Узбекистане известного певца Атаджанова лишили лицензии за понты - "купание" в долларах

13:46 15.10.2019

Государственное учреждение "Узбекконцерт" лишило лицензии известного узбекского певца Джахонгира Атаджанова, дающей право выступать с концертами и на телевидении. Об этом сообщается на сайте организации.



Как сообщили местные СМИ, поводом для этого стал в том числе ролик, распространенный в социальных сетях, где певец вышел на сцену в колье из долларов, а поклонники также обсыпают его со всех сторон долларами.



"Джахонгир Атаджанов забыл про мораль и во время священного месяца Рамадан проявил неподобающее поведение, не соответствующее этике, национальным обычаям", - говорится в сообщении "Узбекконцерта".



Сам певец опубликовал в социальных сетях заявление, где сообщил, что "Узбекконцерт" может "наслаждаться его лицензией, если организация так цивилизованна", и что он рад "когда нация становится цивилизованной".





