 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спорт мутьков-ганусов. Из РФ в США сбежал очередной допинг-разоблачитель, - New York Times
14:26 15.10.2019

15 октября 2019 г.
Тарик Панджа | The New York Times
Манипуляциям подверглись тысячи допинг-тестов, говорит глава Российского антидопингового агентства
"Россия внесла тысячи изменений в результаты допинг-тестов неопределенного количества своих спортсменов, заявил на этой неделе глава антидопингового агентства России, подтвердив подозрения мировых чиновников, которые обдумывают введение строгих санкций в отношении российских спортивных программ", - передает The New York Times.

"Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в интервью на конференции в Колорадо предположил, что данные подверглись сокрытию или изменениям с целью защитить репутацию и позиции бывших спортсменов-звезд, которые сейчас имеют посты в правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России", - говорится в статье.

"Его комментарии пошли дальше, чем его предыдущие замечания о возможной российской манипуляции результатами допинг-тестов, и они могут усложнить усилия страны, направленные на то, чтобы избежать новых наказаний со стороны мировых антидопинговых чиновников. Россиянам уже запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях, в том числе в зимних Олимпийских играх 2018 года, после раскрытия в 2015 году обширной программы допинга, поддерживаемой государством", - передает издание.

"Менее чем через две недели комитет Всемирного антидопингового агентства примет решение о необходимости введения более серьезных запретов в отношении российских спортивных федераций. России грозит возможное исключение из международного спорта - возвращение к статусу парии, который последовал за раскрытием 2015 года - если власти страны не смогут предоставить объяснения по поводу недостающих или подвергшихся манипуляциям результатов тестов в базе данных, которую Россия передала ВАДА".
Обещание России предоставить эту базу данных, напоминает газета, стало ключевым фактором в решении ВАДА отменить приостановку участия страны в спортивных мероприятиях в конце 2018 года. (...)

"55-летний Ганус сказал в воскресенье, что он полагает, что только люди, имеющие доступ к некоторым из самых влиятельных российских институтов, могли провести манипуляции с данными, которые следователи ВАДА сверяли с отдельным набором, предоставленным разоблачителем в 2017 году", - говорится в статье.
"В этом случае вы должны понимать, какой должна быть сила, которая получит доступ", - сказал Ганус.
"По словам Гануса, он высказался публично, чтобы гарантировать, что нынешние и будущие поколения российских спортсменов не пострадают от действий других. Но его откровенность стала неожиданностью для некоторых, учитывая риск, которому, по всей видимости, подвергаются разоблачители с информацией, связанной с этим делом. Два других российских антидопинговых чиновника, связанных со скандалом, в том числе один из предшественников Гануса, скончались в последние годы при подозрительных обстоятельствах, и Ганус сказал, что, по его мнению, российские власти следят за его электронными коммуникациями и его телефонными звонками, а также проводят наблюдение вблизи его дома", - передает The New York Times.

"Это действительно опасно для меня", - сказал он. Но Ганус сказал, что завершить то, что он называет "миссией", его заставляет стремление обеспечить, чтобы новое поколение российских спортсменов смогло вернуться в международный спорт незапятнанным.
"Россия - спортивная страна высокого уровня, но те люди, которые на протяжении многих лет несут ответственность за разрешение этой ситуации, выбрали неправильный путь, неправильный подход", - считает он.
"В спортивных кругах бытует подозрение, что Россия разрешила Ганусу выступить публично, чтобы он мог отделить работу своего агентства, которое получило похвалы ВАДА за внесенные изменения, от государственных органов, контролирующих московскую лабораторию, где хранились данные спортсменов (...)", - говорится в публикации.

"Конечно, если он говорит правду, возможно, он скоро перейдет на другую сторону или же это стратегический шаг, - отметил Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США. - Я думаю, что реальная проблема заключается в следующем: может ли система ВАДА возложить на национальную антидопинговую систему ответственность за то, за что в конечном итоге отвечает канцелярия министра?"

"(...) В прошлом месяце английский юрист Джонатан Тейлор, который возглавляет комиссию ВАДА, осуществляющую надзор за выполнением Россией предъявленных к ней требований, заявил, что стране придется "вытащить кролика из шляпы", чтобы предоставить достоверное объяснение аномалиям в данных, полученных из московской лаборатории. Комиссия, возглавляемая Тейлором, вероятно, проведет телефонное совещание 23 октября, чтобы решить, рекомендовать ли исполнительному совету ВАДА признать действия России "несоответствующими". Если исполнительный комитет согласится, то дело, скорее всего, будет быстро передано в международный Спортивный арбитражный суд для окончательного решения. (...) Это может привести к тому, что в следующем году Россия пропустит Олимпиаду в Токио и даже поставит под угрозу участие своей национальной футбольной команды в отборочных матчах Чемпионата мира 2022 года в Катаре", - заключает газета.

Источник: The New York Times

Источник - ИноПресса
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