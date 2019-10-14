"Национальный альянс Таджикистана" признан ТаджВерхСудом экстремистской организацией

15:14 15.10.2019

Верховный суд Таджикистана признал Национальный альянс Таджикистана, объединивший таджикских оппозиционеров в эмиграции, экстремистской и террористической организацией.

В этот альянс, созданный в 2018 году, входят четыре оппозиционные группы – запрещенная в стране ПИВТ, "Конгресс свободомыслящих Таджикистана", "Реформа и развитие Таджикистана" и "Конгресс мигрантов Центральной Азии".

В распространенном 11 октября сообщении отмечается, что Верховный суд РТ удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры о признании Национального альянса Таджикистана экстремистко-террористической организацией и запретил его деятельность на территории республики с 15 августа 2019 года.

Согласно решения, веб-сайт организации заблокирован в Таджикистане, а ввоз и публикация видео- и информационных материалов, содержащих пропаганду альянса, запрещен.



Шарофиддин Гадоев, глава движения "Реформа и развитие Таджикистана", входящего в Национальный альянс, 14 октября в беседе с Радио Озоди назвал необоснованным решение Верховного суда.

"Решение суда не имеет правовой основы. Правительство Таджикистана привыкло объявлять любую организацию, деятельность которой противоречит его политике, экстремистской", - говорит он.



По его словам, никто из членов Альянса никого никогда не призывал к экстремизму, терроризму и беспорядкам.

"В наших беседах не звучит призывов к террористическим действиям. Наши призывы направлены на построение демократического общества и проведение реформ в Таджикистане. Мы продолжим свою деятельность независимо от решения суда", - говорит Гадоев.

Он продолжил, что Национальный альянс Таджикистана изучит правовые аспекты решения и после собрания членов правления выскажет свою официальную позицию по этому поводу.



Деятельность ПИВТ, входящей в Национальный альянс, запрещена на территории страны с 2015 года, а сама партия признана террористической. Руководство ПИВТ, находящееся за рубежом, отвергает все обвинения в свой адрес. Руководители трех других организаций, входящих в альянс, также покинули Таджикистан и находятся за границей.



Целью альянса является объединение оппозиционных сил, соблюдение прав человека, продвижение демократии, свободных и прозрачных выборов. Таджикские власти и государственные СМИ неоднократно называли альянс "наследником" исламской партии, но оппозиция не согласна с этим выводом.

14.10.2019