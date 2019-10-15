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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России, - И.Абакумов
17:11 15.10.2019

США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие.

Дональд Трамп во вторник разрешил ввести санкции против ряда министерств и высокопоставленных чиновников Турции. По словам госсекретаря США Майка Помпео, тем самым Вашингтон оказывает давление на правительство страны с целью прекращения наступления турецких войск на северо-восток Сирии. Позже американский минфин уточнил, что в санкционных списках оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также персонально министр обороны Хулуси Анкар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что вновь объявленные санкции будут оставаться в силе или "ухудшаться", пока Анкара "не начнет немедленное прекращение огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы" с Сирией, передает "Интерфакс".
На этом давление на Анкару не ограничилось. Выполняя свое обещание "уничтожить экономику Турции", Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь до 50% и прекращении дальнейших переговоров с турками по заключению торговой сделки на сумму 100 млрд долларов. Отметим, что в 2018 году Трамп уже повышал пошлины на турецкую сталь и алюминий, но в мае 2019 года США снизили пошлины на импорт стали из Турции до 25%.
Не остался в стороне и глава Пентагона Марк Эспер, собравшийся на следующей неделе посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где намерен "оказать давление" на союзников США по альянсу с целью принять коллективные меры в отношении Турции.

Вместе с тем Белый дом всерьез рассматривает возможность вывоза ядерного оружия с базы Инджирлик в Турции. Как пишет газета The New York Times, в минувшие выходные "сотрудники Госдепартамента и минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы о вывозе примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем США на базе Инджирлик". Это, по мнению источников издания, будет означать "конец союза между Турцией и США".
Параллельно на Анкару давят и в Европе. Так, министры иностранных дел стран – членов ЕС единогласно осудили действия Тайипа Эрдогана в отношении курдов. "Мы считаем неправильным то, что делает Турция", – передает слова представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини Deutsche welle. Кроме того, как сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, страны ЕС обязались прекратить экспорт оружия в Турцию.

По мнению востоковеда Станислава Тарасова, нынешний кризис в отношениях между странами Евроатлантики и Турцией "свидетельствует о гниении НАТО изнутри", причем турецкая операция "Источник мира" лишь ускорила этот процесс, но не является его первопричиной.
"Конфликт ведь начался после того, как Анкара решила закупить у Москвы российские комплексы ПВО С-400. А это идет в противоречие с военно-техническими и экономическими интересами стран – участниц НАТО", – сказал Тарасов газете ВЗГЛЯД.

"При этом речи о распаде НАТО пока не идет: устав альянса не предусматривает изгнания одного из членов до тех пор, пока он сам того не захочет. И пока Турция не проявляет такого желания – она будет оставаться в альянсе, как бы ее не критиковали другие страны", – считает эксперт.
Схожей точки зрения придерживается и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, отношения Турции и США уже нельзя назвать союзническими, но и противниками они пока стать не успели. Потому кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой "пока не скажется на внешней политике НАТО".
"Но сам Эрдоган не может не реагировать на агрессивное давление Запада. Если он смолчит и стерпит – его не поймут собственные избиратели. Поэтому он будет угрожать выходом из НАТО, говорить, что выгонит американцев с базы Инджирлик, но не станет превращать слова в действия до тех пор, пока Запад не пересечет условные красные линии", – сказал Мирзаян газете ВЗГЛЯД.

По его словам, США, несмотря на угрозы, тоже не станут вывозить ядерное оружие из Инджирлика, надеясь на то, что после Эрдогана к власти в Турции придут "вменяемые люди, с которыми можно договориться". В то же время Тарасов считает, что в Белом доме осознанно запускают слухи о вывозе ядерного оружия из Инджирлика, используя эту тему как элемент шантажа и давления.
"Проблема еще и в том, что база ВВС США Инджирлик стремительно теряет свое стратегическое значение. Согласно бессрочному плану обороны, подписанному Помпео, США укрепляют базу в Греции на тот случай, если с Турцией придется расстаться. А еще есть Кипр, как альтернатива Инджирлику. Потому у американцев появляется пространство для маневра", – пояснил Тарасов.

Потому, считают эксперты, Эрдоган вынужден лавировать и играть на противоречиях внутри НАТО, параллельно укрепляя отношения с Россией.

"Турки сокращают свои политические возможности на западном направлении и все больше становятся зависимы от нормальных отношений с Россией. Нам же в таком случае надо запасаться попкорном и наблюдать, никуда не вмешиваясь", – пояснил Мирзаян.
Он отметил, что "раз Трамп ссорится с Турцией – значит, он не сможет ее использовать в каких-то антироссийских целях". "Для нас это выгодно. Тем более мы видим, что турецкая операция позволила Башару Асаду восстановить контроль над курдами. Было это сделано с согласия Турции или Турцию обыграли – уже другой вопрос. Но пока что все происходящее в полной мере соответствует интересам России", – резюмировал Мирзаян.

15 октября 2019,
Текст: Иван Абакумов

Источник - vz.ru
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