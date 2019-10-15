 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе, - Die Welt
17:21 15.10.2019

15 октября 2019 г.
Штефани Больцен | Die Welt

"Елизавета II представила в британском парламенте программу правительства Бориса Джонсона - которого уже на следующей неделе могут свергнуть предложением о вынесении вотума недоверия". Немецкое издание Die Welt представляет три сценария развития событий.
"Почти в течение десяти минут королева зачитывала 26 законопроектов правительства Бориса Джонсона, который, как говорилось во вступлении, "хочет использовать шансы, сулящие выход из ЕС", - передает журналистка Штефани Больцен. - При этом абсолютно неясно, когда и как королевство покинет Европейский Союз. Правительство Джонсона сейчас все равно не могло бы провести новые законы через Палату общин, так как для большинства ему не хватает более 40 голосов".

"Как долго премьер вообще будет оставаться премьером, также стоит под вопросом. Возможно, оппозиция уже на следующей неделе выступит с предложением о вынесении вотума недоверия и вполне может победить. Поэтому зачитанная королевой законодательная повестка дня была, с точки зрения Джонсона, прежде всего началом предвыборной кампании".
"Давайте же сделаем "Брекзит", - так звучит "беспощадно простой лозунг" Бориса Джонсона. Но сможет ли он действительно осуществить выход Великобритании из ЕС до 31 октября?

"Сделка возможна, она возможна в этом месяце или даже на этой неделе, - заявил в понедельник в Люксембурге ирландский министр иностранных дел Саймон Ковни. - Но пока мы этого не достигли". Переговоры, состоявшиеся в Брюсселе на выходных, не принесли прорыва. Если, несмотря на молчание о деталях спора, не будет намечено сделки, Джонсону придется просить у Европейского совета продления срока "Брекзита" до 31 января 2020 года. "В надвигающейся предвыборной кампании это было бы болезненным для Джонсона, ведь он обещал любой ценой выйти из ЕС в конце октября. Порадоваться, в свою очередь, мог бы Найджел Фараж и его "Партия "Брекзита", которые ведут себя как единственные настоящие противники ЕС", - говорится в статье.

Необходимость достичь единства тяготит как Лондон, так и Дублин, продолжает издание. Правительство Ирландии заинтересовано в упорядоченном "Брекзите", отсутствие сделки нанесло бы сильный удар по ее экономике. На прошлой неделе премьер-министр Лео Варадкар после встречи с Джонсоном оптимистично отметил, что "видит путь к достижению соглашения".

"На своей встрече в четверг главы государств и правительств ЕС могли бы по крайней мере технически утвердить соглашение. Джонсон уже назначил на субботу внеочередное заседание Палаты общин".

"Там он хочет провести голосование о заключенной с ЕС предварительной сделке. Хотя у него и нет большинства, а значительная часть оппозиции хочет воспрепятствовать "Брекзиту" с помощью парламентской блокады, в Лейбористской партии есть много депутатов, которые хотят положить конец драме "Брекзита" и могли бы согласиться с Джонсоном. Если он победит на голосовании, он сможет объявить о формальном "Брекзите".
"Если же Джонсону не удастся заключить ни полноценной, ни предварительной сделки, он может уйти в полную конфронтацию. "Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке "Брекзита", - звучит его клятва".
Если консерватор откажется от продления срока, "депутаты и другие группы заинтересованных обратятся в суды в связи с тем, что глава правительства противозаконно игнорирует поручение парламента. Даже если Джонсон проиграет в этой новой юридической битве, это принесет ему уважение миллионов уставших от "Брекзита" британцев и обеспечит голосами на следующих выборах", - резюмирует Die Welt.
Источник: Die Welt

Источник - ИноПресса
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