Какие тайны скрывает малое Алматинское ущелье?

18:02 15.10.2019

На территории Алматы находится более 200 археологических памятников. В большинстве своем алматинцы о них даже не догадываются, хотя каждый день проходят мимо.



Довольно внушительный пласт информации об истории Алматы остается за порогом внимания широких слоев населения. Александр Горячев, старший научный сотрудник института археологии им. А. Х. Маргулана, решил ликвидировать эти белые пятна. На портале 365info мы начинаем публикацию авторского цикла, посвященного памятникам археологии.



Идея карты



Я родился и вырос в поселке близ катка Медеу. Ниже автостанции стояла одна трехэтажка и семь наших домишек на 4-х хозяев. Все детство я провел, лазая по этим горам и перемахивая в Бутаковку. Тогда я даже не представлял, что вернусь сюда с профессиональным интересом", - пишет Горячев.



В 2014 году Баян Туматаевна Туякбаева, бывший директор Института "Казпроектреставрация", пригласила меня и моих коллег - Руслана Щербаева и Владимира Сараева - для составления полной карты археологических памятников Алматы с присоединяемыми территориями. Она была автором и вдохновителем этого проекта.



Результат был ошеломляющий даже для меня самого. В итоге мы нанесли на карту 233 памятника. С учетом того, что больше половины из них уже исчезли или уничтожаются, это была кропотливая работа. Причем не только для археологов-разведчиков, но и самой Баян Туматаевны. Она картировала все находки на территории города по материалам еще 19 века и вплоть до наших дней.



Теперь можно с более-менее документальной достоверностью реконструировать жизнь древних жителей Алматы за последние 4-3,5 тыс. лет.



Иных уж нет



На карте Алматы четко видно, что древние люди заселили практически всю нынешнюю территорию от выхода из ущелья до Горельника. Отдельные поселения и стоянки, особенно раннего железного века, отмечены в ущельях Кимасар и Бутаковка, а также на плато Кок-Жайляу.



Карта археологических памятников Малого Алматинского ущелья/ все фото А. Горячев



В верховьях ущелья возле Горельника мы нашли стоянку (чуть выше опоры канатки), поселение (около моста к дому егеря) и курган раннего железного века.



Его диаметр 12 метров, и наши туристы проходят мимо, когда идут на Шымбулак



Примерно на этом же уровне в ущелье Кимасар имеется древнее подворье (три жилища и хозпостройки), которое использовали и в средневековье.



Археологические памятники в районе Горельника на космоснимке



Самые интересные памятники были здесь, на входе в Кимасар - там, где раньше была гостиница "Медео". Там было крупное поселение людей эпохи бронзы, а позднее и раннего железного века.



Его снесли, когда при строительстве сначала дома культуры, а позднее и гостиницы подрезали гору. На соседнем холме, где сейчас орешник, было кладбище 18-го, а может начала 19 века. Видны около 10 надмогильных каменных кладок и фрагмент ограждающей этот холм каменной стенки.



Археологические памятники в районе катка Медеу на космоснимке



Древность под ногами



В Бутаковке, особенно в устье, была целая серия подворий - два эпохи бронзы и пять раннего железного века и средневековья. Но четыре уничтожены современными стройками.



Одно из них - поселение Бутакты 3 (всех 3-х эпох), я контрольно раскапывал в 2013 году. Лучше сохранились поселения, которые были глубже в ущелье, в верховьях отщелков и на территории Иле-Алатауского нацпарка. Там известно еще минимум семь поселений.



Самое исследованное из них поселение Бутакты 1. Его я копал с перерывами с 1996 по 2011 годы. Оно находится всего в 10 метрах от поворота на поселок Юбилейный (сегодня Кольсай). Там есть слои поселений эпохи бронзы и раннего железного века, могильники древних усуней и раннего средневековья. Здесь с перерывами хоронили людей в 8-9, 10-11 и на рубеже 12-13 веков.



Археологический комплекс Бутакты 1 в 100 м к востоку от поворота на поселок Кольсай (бывш. Юбилейный)



Александр Горячев



Продолжение следует