 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между Россией и Казахстаном обострился уголь
18:05 15.10.2019

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию

По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц. Евразийская экономическая комиссия уже признала действия Москвы созданием барьеров на рынке - вопрос будет обсуждаться на межправкомиссии России и Казахстана в начале недели. По мнению аналитиков, в качестве компромисса казахстанские компании могут получить возможность вывозить больше угля через порты РФ.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключила, что действия России, которая фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину, следует рассматривать как препятствие с "признаками барьера в рамках функционирования внутреннего рынка", сообщили "Ъ" в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. В ЕЭК и Минэкономики не ответили на запросы "Ъ". Разногласия планируется обсудить на заседании межправкомиссии РФ и Казахстана 14–15 октября.

С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэком. Ограничения формально не касаются транзитных грузов, но на практике Россия фактически квотировала поставки через свою территорию (см. "Ъ" от 10 сентября).

Российская сторона признавала, что заявки Казахстана на транзит на Украину согласовываются не полностью, однако подчеркивала, что местные компании не вывозили даже одобренные объемы.

Казахстан поставляет на Украину в основном энергетический уголь марки Д и концентрат марок угля К+КЖ, используемый в коксохимической промышленности. "Консультации на уровне уполномоченных государственных органов России и Казахстана по решению данной проблемы продолжаются, но очевидных положительных результатов они пока не приносят",- заявил "Ъ" замглавы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Максим Кононов.

По его словам, в октябре Минэкономики РФ оставило квоты для поставок казахского угля на уровне сентября, согласовав лишь заявки двух компаний на перевозку 80 тыс. тонн угольного концентрата (смесь К+КЖ) и 6,6 тыс. тонн угля марки Д. "Заявки других компаний отклоняются без объяснения причин",- рассказал господин Кононов.

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.

Власти Казахстана оценивают ежемесячные потери предприятий страны в $11 млн. В министерстве также добавляют, что убытки железных дорог страны (АО "КТЖ - Грузовые перевозки") от потери грузооборота составляют около 48,6 млн тенге ($0,12 млн) в месяц. При этом за июнь-сентябрь поставки угля на Украину из Белоруссии, почти не имеющей собственных добычных мощностей, выросли до 1 млн тонн - это вдвое больше, чем за весь 2018 год. Как отмечали собеседники "Ъ" в отрасли, реэкспортом через Белоруссию пользуются многие российские угольные компании.

Как российский уголь адаптируется к Украине

Кроме того, как отмечают в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, ограничение экспорта на Украину привело к переизбытку товара на внутреннем рынке России, в результате чего и российские потребители начали отказываться от казахстанского угля, а цены существенно снизились. Например, группа компаний "Гефест" до ввода ограничений на поставки на Украину отгружала в Россию 100 тыс. тонн угля в месяц, теперь поставки сократились в 10 раз. "Казахстанские угольщики вынуждены искать дополнительные рынки сбыта, хотя по техническим характеристикам и в силу транспортной доступности украинский рынок является единственным приемлемым рынком",- отмечают в министерстве.

Старший директор АКРА Максим Худалов полагает, что эти разногласия между Россией и Казахстаном будут устранены. "Насколько я знаю, жесткость регулирования сильно понизили, нельзя было ввозить только рядовые марки Т и А. Скорее всего, казахстанским производителям дадут больше квот на экспорт через российские порты",- полагает эксперт.

После выхода публикации "Ъ" в ЕЭК пояснили, что подготовили заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке Союза, которое представлено для рассмотрения в правительства государств-членов Союза 4 октября 2019 года. Согласно методологии разделения препятствий на внутреннем рынке ЕЭАС на барьеры, изъятия и ограничения, препятствие квалифицируется как барьер, если государство-член Союза признает его таковым, либо в том случае, если коллегия ЕЭК принимает уведомление о необходимости исполнения государством-членом международных договоров, входящих в право Союза. В ЕЭК подчеркнули, что по этому вопросу консультации еще ведутся, поэтому квалифицировать это препятствие как барьер преждевременно. Практика показывает, что препятствия можно устранить до их квалификации по методологии, добавили в Комиссии.

Евгений Зайнуллин; Александр Константинов, Нур-Султан

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571151900
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