На байкальском острове Ольхон снесли бюст Путину (фото)

18:06 15.10.2019

Огромный бюст Владимира Путина увезли с Ольхона



Так общественность выразила несогласие с приговором экс-мэру Ольхонского района



Бюст президента Владимира Путина увезли с Ольхона. По словам организаторов, этим они выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, сообщает портал IRK.ru.



Как сообщал "Байкал-Daily", 31 августа в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон установили бюст президента Владимира Путина. На постаменте бюста надпись: "Гарант конституции". Так жители Ольхона просили президента обратить на внимание на проблемы, которые сложились на острове.









В обращении отмечалось, что работа органов местного самоуправления Ольхонского района парализована. После ареста бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова мэры и депутаты муниципалитетов Байкальской природной территории боятся принимать любые решения.



Сергей Копылов, экс-мэр Ольхонского района, в начале июня был приговорен к трем годам лишения свободы, его признали виновным в превышении должностных полномочий. Общественность считает, что Сергея Копылова несправедливо обвинили, в социальных сетях развернулась целая кампания в поддержку осужденного экс-мэра.



30 сентября состоялся митинг в поддержку Копылова, люди вышли на площадь возле Дворца спорта с транспарантом, на котором было написано "Это наш мэр! Это наша земля! Свободу Копылову!", а также с плакатами "Сохраним Байкал вместе с местным населением", "Кто следующий "Копылов".



11 октября после рассмотрения апелляции Иркутский областной суд оставил приговор без изменений. Защита Копылова заявила, что решение будут обжаловать в кассационном суде в Кемерово.