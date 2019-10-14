 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся, - Aftonbladet
18:18 15.10.2019

Похоже, в Сирии исполняется самый кошмарный сценарий, пишет шведский обозреватель. И это опасно не только для сирийцев. С началом турецкого наступления несколько вооруженных до зубов стран того и гляди окажутся по разные стороны фронта. Что, если дело дойдет до вражды между Россией и Турцией, страной НАТО?

Кошмарный сценарий в Сирии: хаос войны вернулся (Aftonbladet, Швеция)

Операция Турции в Сирии

Ханс Вольфганг
Микаэль Ханссон (Hans Wolfgang Michael Hansson)

Похоже, исполняется кошмарный сценарий.

Войска сирийского режима скоро будут вести бои против турецких солдат.

Всего пару недель назад была надежда на скорое окончание сирийской войны. А теперь такое ощущение, что хаос вернулся.

Война в Сирии все время расширяется, втягивает в себя новых игроков и формирует новые боевые коалиции. Но еще недавно казалось, что наступил переломный момент. Оставался всего один крупный фронт - провинция Идлиб, где сконцентрировались все оставшиеся силы, противостоящие диктатору Башару Асаду, прежде всего исламисты всех видов.

Хотя о мирном договоре речи еще не было, возникло чувство, что затянувшаяся война приближается к концу. В сущности, Асад победил благодаря помощи Ирана и России. Сирийские беженцы начали возвращаться в те районы, где уже утихли бои.

Но вот президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом, и относительному спокойствию настал конец.

Турецкое вторжение уже заставило не менее 100 тысяч новых беженцев покинуть свои дома. А вчера вечером сообщили, что сирийские курды договорились с режимом об отправке правительственных войск в те районы Северной Сирии, которые турки захватили и пытаются превратить в буферную зону. Когда Трамп вывел свои силы, курды обратились к одному из врагов Америки.

Пиар-трюк

Восточная Сирия под курдами - одна из немногих частей страны, которая все еще не контролируется режимом. И теперь у Асада появилась возможность что-то с этим сделать, ничего не отдавая взамен.

Нам пока не известно, о каком количестве солдат идет речь. Мы даже не знаем, не является ли это пиар-трюком режима, желающего продемонстрировать решимость защищать территориальную целостность Сирии.

Но у ситуации могут быть очень опасные последствия.

Эрдоган уже давно пытается избавиться от Асада. Когда-то они были добрыми друзьями, но с началом войны в Сирии превратились в заклятых врагов.

Если сирийские войска начнут прямые боевые действия против армии Эрдогана, возникнет риск сирийско-турецкой войны.

За Сирией стоят Россия и Иран, причем обе страны поддерживают Асада. В то же время тройка Турция - Иран - Россия пытается проводить в Сирии собственный мирный процесс.

Иными словами, ситуация сложная и запутанная: несколько вооруженных до зубов стран оказываются по разные стороны фронта.

Большая неопределенность

Как сообщается, Турция в ходе своего вторжения пользуется услугами наемников из Свободной сирийской армии - группировки, которая в начале войны представляла демократическую оппозицию Асаду, а сейчас исламизировалась и уже не слишком отличается от ИГИЛ*. И это еще больше осложняет ситуацию.

Смогут ли Турция, Россия и Иран сохранить свой альянс в этих новых условиях? И что, если дело дойдет до вражды между Россией и Турцией, страной НАТО?

Есть множество факторов неопределенности. Никто не может с уверенностью сказать, к чему все идет.

Очевидно, что решение Трампа бросить на произвол судьбы сирийских курдов, прежних союзников США в борьбе с ИГИЛ, быстро привело к далеко идущим последствиям для Сирии. Главной целью США в регионе еще при Бараке Обаме было разгромить ИГИЛ, и Трамп долгое время придерживался того же курса.

ИГИЛ еще не побеждено

Похоже, сейчас он решил, что ИГИЛ разбито раз и навсегда. А это вовсе не так.

Всего через пару дней после начала турецкого наступления игиловские боевики взяли на себя ответственность за два теракта в регионе. А сотни членов семей боевиков бежали из лагерей для военнопленных.

Не исключено, что курды преувеличивают опасность возвращения ИГИЛ, чтобы Запад надавил на Турцию и заставил ее свернуть вторжение. Но не одни только курды предостерегают, что ИГИЛ может вернуться, когда регион охватит хаос.

*запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - ИноСМИ
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